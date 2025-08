La forza di una donna, anticipazioni 7 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 7 agosto 2025

Arif decide di confrontarsi con Bahar, ma la donna si rifiuta categoricamente di ascoltarlo. Il rancore che nutre verso Arif, Enver e Yeliz prevale su qualunque tentativo di dialogo. Suat, furioso con Piril per aver preso un’iniziativa azzardata, la ammonisce dicendole che avvicinarsi a Bahar potrebbe essere estremamente rischioso. Ceyda, colma di indignazione verso Sirin per aver aggredito Bahar, si organizza con l’aiuto di Nisan per provare a parlare con lei.

Ceyda e Yeliz si recano a casa di Hatice per impartire una lezione a Sirin in risposta allo scontro avuto con Bahar. Tuttavia, Sirin riesce a chiamare rinforzi, portando all'arresto di Yeliz. Tornata alla sua abitazione, Ceyda si trova faccia a faccia con Hikmet. Sfruttando il pretesto di un caffè, riesce a contattare Seyfullah, che arriva sotto casa sua accompagnato dai suoi uomini. Hikmet, in un gesto disperato, cerca di spingere Ceyda fuori dalla finestra, ma l'intervento tempestivo della polizia riesce a salvarla. Paradossalmente, nonostante l'accaduto, Ceyda viene arrestata. Nel frattempo, Piril continua a scavare nel passato e nella vita di Bahar…