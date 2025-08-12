La forza di una donna, anticipazioni dal 18 al 22 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 18 a venerdì 22 agosto 2025

Enver e Hatice danno a Bahar una splendida notizia: è stato trovato un donatore di midollo e potrà finalmente sottoporsi al trapianto. Felicissima, la donna chiama subito Yeliz e Ceyda per festeggiare. La gioia però svanisce quando scopre che la donatrice sarà Sirin: sconvolta, esce di casa con Ceyda e Arif. I due temono che Bahar possa rifiutare a causa dei passati contrasti con la sorellastra, ma lei, consapevole che l’orgoglio conta poco davanti alla malattia e alla responsabilità di crescere due figli, accetta di buon grado e lo comunica a Enver.

Hatice, intuendo la decisione di Bahar, avverte Jale che bisognerà convincere Sirin. Tuttavia, quando prova a parlarle, tra le due scoppia un violento litigio. Intanto, Ceyda e Yeliz chiedono a Enver di accompagnarle a vedere un abito da sposa per Ceyda, così da poterlo memorizzare e cucire a mano.

Nel frattempo, Levent riesce a far recapitare a Sarp una busta con una sua foto. Come strategia per ottenere il consenso di Sirin alla donazione, Hatice invita Levent a cena. Con sorpresa di tutti, Sirin accetta di aiutare Bahar.

Ceyda si prepara al finto matrimonio, invitando Bahar e facendosi confezionare l’abito da Enver. Hatice, invece, si rivolge a un avvocato per avviare il divorzio consensuale. Enver ne resta ferito e Sirin non accetta la decisione della madre. Poco dopo, Sirin viene rapita da Munir, che la minaccia dicendole che ucciderà uno dei suoi genitori.

Bahar, sempre più stanca e costretta anche a gestire i litigi continui dei figli, cerca di ricucire il rapporto tra Enver e Hatice quando scopre del loro divorzio. Ma Jale le comunica che Sirin ha contratto l’epatite e non potrà donare il midollo finché non sarà guarita. Hatice, in seguito, le rivela che Bahar potrebbe avere altri fratellastri e decide di rintracciare l’ex amante di suo padre.

Levent informa Hatice del rapimento di Sirin, ma la ragazza è già tornata a casa e nega tutto. Poi, Levent le consegna una lettera di Sarp, che chiede notizie della morte di Bahar e dei figli. Sirin, come imposto da Munir, scrive che sono morti in un incendio.

Enver, Yeliz e Ceyda fanno una sorpresa a Bahar regalandole un elegante vestito cucito a mano, ma la donna ha il corpo segnato dai lividi della malattia e la vista sconvolge tutti.

Bahar, i bambini, Ceyda, Yeliz, Arif, Bersan, Musa, Enver e Yusuf si recano in un grande albergo, ospiti di Hikmet e Umran, per le nozze di Peyami e Ceyda. Durante i preparativi, Bahar e le amiche, spacciandosi per parrucchiere e truccatrici, si occupano della bellezza di Umran.

Ceyda e Peyami si sposano. Nel frattempo, Sirin, in preda al panico, rivela alla madre che Sarp è vivo e che lei ed Enver sono sorvegliati con telecamere. Hatice all’inizio non le crede, ma, venuta a conoscenza di alcuni dettagli, si convince. Sirin la persuade a mantenere il segreto per il momento.

Enver e Arif cercano un regalo per il compleanno di Bahar e organizzano una festa con Yeliz e Ceyda. Dopo gli esami per il trapianto, Sirin scopre di avere l'ittero: Jale le comunica che non potrà sottoporsi all'intervento finché non sarà guarita, aggravando ulteriormente la già difficile situazione di Bahar…