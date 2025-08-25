La forza di una donna, anticipazioni dall’1 al 5 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2025

Con grande sofferenza, Enver confida a Ceyda e Yeliz il segreto che lo tormenta da tempo: Sarp è ancora vivo. Le due donne faticano a credergli, e Yeliz, presa dal panico, cerca di mantenere la calma e ragionare su come la situazione potrebbe evolversi.

Nel frattempo, Bahar si preoccupa per l’assenza prolungata di Enver e chiede aiuto ad Arif. Ceyda spinge Arif a dichiararsi e, allo stesso tempo, incoraggia Bahar a lasciarsi andare ai sentimenti. Così, Arif invita Bahar a colazione in un locale con vista mare e le confessa il suo amore.

Intanto Suat incontra Sirin e le promette denaro in cambio di informazioni su Bahar e i bambini. L’arrivo di Piril rischia di rovinare tutto, ma Suat la rassicura mostrandole la notizia appena ricevuta: Sirin gli ha riferito che Bahar ha già un altro uomo, Arif.

Come pianificato da Hikmet, Umran sorprende Peyami e Bersan insieme al centro commerciale e, furiosa, chiama Ceyda. Quest’ultima, dopo la messinscena, chiude definitivamente la relazione con Hikmet e decide anche di smettere di lavorare nel night club per Seyfullah.

Bahar racconta a Ceyda e Yeliz i dettagli dell’appuntamento con Arif, mentre Sirin, temendo per la vita del padre, informa Suat dell’imminente incontro tra Enver e Sarp, nonostante Levent le consigli di non farlo.

Enver affronta Sarp, rinfacciandogli tutte le sue colpe e intimandogli di non avvicinarsi a Bahar e ai bambini. Sarp, addolorato, resta senza parole e scopre così che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi. Ma proprio mentre i due si incontrano, arrivano gli uomini di Suat. Durante la fuga, Enver accusa un malore e Sarp lo soccorre portandolo in ospedale.

Enver viene operato d’urgenza e la famiglia, insieme a Ceyda e Yeliz, attende con ansia in sala d’attesa. Anche Jale si reca in ospedale per ottenere notizie dai medici. Nel frattempo, Piril si trova davanti a un ultimatum del marito: deve scegliere tra lui e suo padre.

L'intervento riesce e Enver viene trasferito temporaneamente in terapia intensiva. Intanto, Sirin riceve la visita di uno degli uomini di Suat, che le consegna del denaro: costretta ad accettarlo, la ragazza entra in crisi e non sa dove nasconderlo…