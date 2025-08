La forza di una donna, anticipazioni dall’11 al 15 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 11 a venerdì 15 agosto 2025

Dopo la fine della relazione con Teoman, Yeliz si rifugia da Bahar, distrutta dal dolore. Ceyda e Bahar cercano di consolarla come possono. Intanto, Enver passa la serata a casa di Arif bevendo Raki e finisce per ubriacarsi. Quando Hatice lo chiama, lui le promette di tornare da lei il giorno seguente. La donna, emozionata, si alza all’alba per preparargli il borek, ma Enver al mattino non ricorda nulla e non si presenta.

Bahar tenta di riottenere il suo lavoro, ma Sema è irremovibile. Intanto a scuola, la maestra scopre che Nisan ha i pidocchi. La notizia, intercettata da Elif, si diffonde tra i compagni, che iniziano a prenderla in giro. Solo Doruk prende la cosa con entusiasmo e dice che vorrebbe averli anche lui.

Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver si ritrovano costretti a vivere insieme, senza lavoro e pieni di incertezze. Nel frattempo, grazie a uno sciopero guidato da Ferdane e dalle sue colleghe del laboratorio, che rallentano le consegne sabotando l’attività, Sema è costretta a reintegrare Bahar.

A casa di Hikmet e Umran, una serata tra amici si trasforma in tragedia: Seyfullah spara a Hikmet, convinto che abbia tradito sua figlia. Ma Peyami si mette in mezzo e viene colpito al posto suo. In ambulanza, Peyami confessa di aver venduto Hikmet a Seyfullah, chiedendogli perdono se non dovesse sopravvivere.

Sarp incrocia Sirin per caso e la porta al cimitero, dove le confessa il rancore che prova per avergli portato via tutto. Sirin, temendo per la propria vita, scappa e si rifugia tra le lapidi, fino a trovarsi davanti a quella di Bahar, Nisan e Doruk. Sarp vuole sapere cosa sia successo loro. Sirin riesce a fuggire e si precipita a casa da Bahar per raccontarle tutto, ma lei rifiuta di ascoltarla. Presa dal panico, Sirin confessa alla madre che Sarp è ancora vivo.

Jale decide di chiudere la sua relazione con Musa. Doruk racconta a Nisan qualcosa sentito a scuola, lasciandola molto turbata. Bahar affronta la questione e rassicura i figli, spiegando loro che ciò che hanno sentito non è vero.

Un messaggio misterioso arriva a casa di Sirin, scatenando la sua paura. Ceyda si reca all’ospedale dove è ricoverato Hikmet per chiedere a Seyfullah la cancellazione del suo debito, ma lui si rifiuta. Per giustificare la propria presenza, Ceyda finge di essere fidanzata con Peyami. Intanto Musa, dopo la separazione, si trasferisce vicino a Bahar. Durante una cena, incontra Yeliz e tra i due nasce una certa intesa.

Jale è molto preoccupata per la salute mentale di Sirin e per il fatto che sia l’unica donatrice compatibile con Bahar. Sezai le offre il suo sostegno, ma lei è troppo coinvolta nel divorzio per lasciarsi andare. Alp cerca di parlare con sua madre, che è a conoscenza di segreti su Piril e Suat, ma si rifiuta di rivelarli.

Bahar affronta sempre più difficoltà economiche, aggravate dalla rottura dello scaldabagno. Enver cerca di tranquillizzarla, contando sul pagamento delle camicie cucite per Abbas. Tuttavia, al momento della consegna, Abbas ritira tutto e se ne va senza pagare. Nel frattempo, Julide cerca di ottenere altri soldi da Suat per mantenere il silenzio su Bahar e i bambini.

Seyfullah annuncia a Ceyda che dovrà sposare Peyami. Poco dopo, Jale comunica a Enver e Hatice che è stato trovato un donatore compatibile per Bahar: si tratta proprio di Sirin. Un’accesa discussione tra Enver e Hatice davanti all’ospedale dove lavora Jale porta entrambi a dichiararsi pronti al divorzio. Nonostante gli sforzi di Jale, la riconciliazione sembra impossibile.

Dopo l'ennesimo rifiuto da parte di Teoman, che le porta via anche l'auto, Ceyda si unisce a Bahar e Yeliz per reagire. Le tre donne decidono di allearsi per affrontare insieme le difficoltà e iniziano a elaborare un piano per dare una svolta alle loro vite. Intanto, Sirin, dopo aver rivelato i suoi sospetti su Sarp a Levant, si accorge di essere seguita da un uomo mandato da Suat…