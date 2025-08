La forza di una donna anticipazioni: Enver scopre che Sarp è vivo!

Nel corso dei prossimi episodi de La forza di una donna, anche Enver Sarıkadı (Şerif Erol) scoprirà che Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) è ancora vivo. Accantonato lo choc iniziale, il sarto cercherà dunque di muoversi per il bene della “figliastra” Bahar (Özge Özpirinççi), ma l’impresa sarà più difficile del previsto…

La forza di una donna, trame: Enver e la richiesta a Batir

Tutto partirà quando Bahar non riuscirà più ad accendere il vecchio cellulare che apparteneva a Sarp. A quel punto, Enver si offrirà volontario per portare il dispositivo mobile da Batir, il proprietario del negozio di telefonia situato nel quartiere dove viveva in precedenza con la moglie Hatice (Bennu Yıldırımlar) e la figlia Şirin Sarıkadı (Seray Kaya).

Enver domanderà infatti a Batir se sia possibile recuperare tutte le foto di Sarp dal dispositivo e sottolineerà che le stesse sono tutto ciò che i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) hanno del loro padre. Batir prenderà a cuore la richiesta di Enver e, non appena avrà modo di entrare nella memoria del telefono, noterà che Sarp è lo stesso uomo che Sirin ha incontrato qualche giorno prima nel suo negozio. Un particolare non di poco conto dato che, secondo quanto gli ha raccontato Enver, Sarp è ormai morto da diverso tempo…

La forza di una donna, spoiler: Batir svela a Enver che Sarp è ancora vivo

Proprio per questo, Batir non esiterà a rivelare a Enver che ha visto Sarp vivo e vegeto, in compagnia di Şirin, soltanto qualche giorno prima. Sconvolto e conscio a questo punto che il genero non è morto, Enver entrerà in uno stato di profonda agitazione ed andrà nella sua vecchia casa in cerca di Şirin, la quale non solo gli confermerà che ciò che gli ha detto Batir è vero, ma lo supplicherà di non farne parola con nessuno perché la loro famiglia è in pericolo.

Memore del rapimento che ha subito da Suat (Gazanfer Ündüz), il nuovo suocero di Sarp (che ora si fa chiamare Alp Karahan), Sirin cercherà di evitare che Enver si presenti alla polizia per denunciare il fatto, ma alla fine dovrà ricorrere all’aiuto di Jale Demir (Ece Özdikici) la quale, spronata anche da Hatice, dirà al sarto che le condizioni di salute d Bahar sono sempre più cagionevoli e potrebbe non sopportare una notizia di tale portata…

La forza di una donna, trame: Enver vuole incontrare Sarp ad ogni costo

Tuttavia, anche quando Şirin porterà lui e Hatice di fronte alla false tombe di Nisan, Doruk e Bahar, spiegando loro che non ha avuto un ruolo in questa grande menzogna, Enver si mostrerà irremovibile e vorrà incontrare Sarp ad ogni costo. Non a caso, il Sarikadi Senior darà a Şirin soltanto un giorno di tempo per mettersi in contatto con “Alp”, sottolineando che andrà immediatamente a parlare con la polizia e con Bahar alla scadenza del tempo previsto.

Tramite Levent (Semi Sırtıkkızıl), Şirin cercherà dunque di favorire un incontro tra Sarp e Enver, ma riuscirà nel suo intento? Attenzione perché, da questo momento in poi, la storyline si complicherà sempre di più… Seguici su Instagram.