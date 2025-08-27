La forza di una donna: Bahar non ha più tempo, il trapianto è urgente! | Anticipazioni

Grosso rischio per Bahar (Özge Özpirinççi) nelle primissime puntate della seconda stagione de La Forza di una Donna. Un malore farà infatti capire alla dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) che la nostra protagonista ha bisogno al più presto del trapianto di midollo osseo. Ciò darà il via ad una corsa contro il tempo, visto che proprio in quei giorni Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), l’unica che può salvarla, farà perdere le sue tracce…

La forza di una donna, news: il malore di Bahar

Bahar si sentirà malissimo quando nel suo palazzo di Tarlabaşı non ci sarà nessuno. Proprio in quel giorno, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayça Erturan) si saranno recate al mercato, in compagnia di Arif (Feyyaz Duman), nella speranza di vendere alcune camicie che loro stesse avranno cucito con Hatice (Bennu Yıldırımlar) durante il periodo di convalescenza di Enver (Serif Erol).

Appena scopriranno da Musa (Devrim Özder Akın) che Bahar non è andata a scuola a prendere i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil), scatterà dunque l’allarme. Yeliz e Arif lasceranno in fretta e furia il mercato in cerca di Bahar e la troveranno, priva di sensi, nelle scale. Proprio per questo, scatterà dunque la corsa disperata in ospedale…

La forza di una donna, spoiler: non c’è più tempo, Bahar ha bisogno del trapianto!

Appena l’avrà visitata, Jale non potrà fare altro che constatare che l’anemia aplastica di Bahar è ormai arrivata ad uno stadio troppo avanzato, motivo per il quale farà presente a Hatice che è necessario che Şirin si renda disponibile per donare il suo midollo osseo, visto che quello di Burcu, l’altra sorella dell’ammalata, è risultato incompatibile.

In questo caso, rintracciare Şirin non sarà per niente facile: poco prima dell’emergenza, la ragazza avrà infatti discusso pesantemente con Enver, il quale l’avrà strigliata dopo aver ritrovato tra le sue cose una busta con tantissimi soldi. Si tratterà dello stesso denaro che la ragazza avrà ricevuto da Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz), disposto a tutto pur di impedire che il genero Sarp (Caner Cindoruk) scopra che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi.

La forza di una donna, trame: ecco dove si è nascosta Şirin

Visto che Enver non esiterà a cacciarla di casa in malo modo quando si rifiuterà di rispondere alle sue domande, Şirin farà le valigie ed andrà a rifugiarsi proprio a casa di Suat, che le metterà a disposizione addirittura due carte di credito purché continui ad aiutarlo a separare Sarp da Bahar per il bene della figlia Piril (Ahu Yağtu) e dei nipotini Ali e Ümer.

Di conseguenza, Sirin staccherà il telefono e nessuno potrà informarla del nuovo malore di Bahar, né tanto meno dell'urgenza che la nostra protagonista ha di ricevere il midollo osseo. Un vero e proprio imprevisto che farà preoccupare tutti quanti, anche perché le condizioni di salute di Bahar potrebbero peggiorare da un momento all'altro, fino a condurla alla morte…