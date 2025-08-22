La forza di una donna: Jale dà una brutta notizia a Bahar, ecco quale | Anticipazioni

Quando si tratta di Bahar (Özge Özpirinççi), le brutte notizie sono sempre in agguato. Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, la nostra protagonista riceverà un’altra pessima news dalla dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici). Ancora una volta, dietro tutto quanto, ci sarà lo zampino della sorellastra Şirin Sarıkadi (Seray Kaya)…

La forza di una donna, news: una nuova sorellastra per Bahar

La vicenda prenderà il via quando Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar), tramite il test del DNA, scoprirà che la giovane Ece, figlia della donna con la quale il primo marito l’ha tradita, non è la sorellastra di Bahar. Una consapevolezza che farà sprofondare Hatice nella disperazioni più totale perché, a suo dire, la ragazza avrebbe potuto donare il midollo osseo a Bahar in tempi brevi, vista l’impossibilità di Şirin si farlo per via dell’epatite che ha contratto.

Appena metabolizzerà la notizia, Hatice avrà una nuova speranza quando l’amante del marito si rimetterà nuovamente in contatto con lei per svelarle che è l’altra della sua figlie, Burcu, il frutto della relazione extraconiugale con l’uomo. A quel punto, seguendo il consiglio di Jale, Hatice farà in modo di avere un campione del sangue della vera sorellastra di Bahar per analizzarlo e scoprire se il suo midollo osseo sia compatibile.

La forza di una donna, spoiler: Jale dà una brutta notizia a Bahar

Una possibilità che ridarà il sorriso a Bahar, in primis poiché non dovrà contare necessariamente sull’aiuto di Şirin, la persona che le ha fatto più male in assoluto nella vita. Ad ogni modo, tale speranza durerà molto poco: possiamo infatti anticiparvi che, una volta fatti tutti gli esami del caso, Jale comunicherà con immenso dispiacere a Bahar che il midollo osseo di Burcu non è compatibile con il suo.

Parole che faranno comprendere immediatamente a Bahar che l’unica persona in grado di salvarla è ancora Şirin. Non a caso, Jale le consiglierà di mantenere la notizia per sé almeno fino a quando la ragazza non terminerà la cura per l’epatite: un consiglio che la dottoressa le darà perché temerà che Şirin potrebbe addirittura smettere di prendere le medicine qualora dovesse scoprirlo (con il fine di ritardare ancora il trapianto)…

La forza di una donna, trame: Bahar sta sempre peggio!

In tal senso, i telespettatori a questo punto della storia avranno sempre più la sensazione che Bahar potrebbe avere i giorni contati, in caso di mancato trapianto. Bahar comincerà infatti a stare sempre peggio, anche se nasconderà i suoi malesseri ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) per non allarmarli.

Una corsa contro il tempo che potrà fermare soltanto Şirin, ma la giovane sarà davvero disposta a salvare la vita alla parente che tanto odia? Occhio perché potrebbe essere necessario l'intervento di qualcuno per spingerla a fare la cosa giusta…