La notte nel cuore, anticipazioni 2 settembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 2 settembre 2025

Melek è tormentata dal senso di colpa, convinta di aver ucciso Cihan e, sopraffatta dalla disperazione, prende la drastica decisione di gettarsi da un ponte. All’ultimo momento, però, il pensiero del suo bambino le fa cambiare idea e decide di andare a costituirsi. Tahsin, venuto a conoscenza di ciò che è accaduto, corre al commissariato per fermarla. La raggiunge e riesce a impedirle di confessare. Intanto, Hikmet e Samet si recano a casa di Zehra e minacciano Enise, intimandole di non aiutare più Sumru. Di fronte alla resistenza della donna, distruggono una parte della casa.

Nel frattempo, Bunyamin, Esat e Harika trovano Cihan gravemente ferito e chiamano l’ambulanza che lo trasporta d’urgenza in sala operatoria. Bunyamin avvisa Samet del fatto e lui si precipita in ospedale insieme alla sorella. Al negozio di tappeti, Sumru apprende da un cliente che qualcuno ha sparato a Cihan e corre in ospedale, dove però la sua presenza non viene affatto gradita dalla famiglia Sansalan.

Tahsin riesce a convincere Melek a lasciare il commissariato, persuadendola con pazienza a non costituirsi. La ragazza, schiacciata dal peso della colpa, fatica a capire come Tahsin possa conoscere così tanti dettagli sul suo stato d’animo, ma lui le spiega di avere imparato a interpretare le persone con il tempo. Melek finisce per ascoltarlo e tornare a casa con lui. Più tardi, Tahsin inizia a prepararla all’interrogatorio, consapevole che presto la polizia arriverà per arrestarla dopo le informazioni fornite da Canan.

Intanto Enise e Zehra portano a Sumru una valigia con tutte le sue cose, dopo la demolizione operata da Samet. Quando Sumru scopre cosa ha fatto suo marito, lo maledice e decide di affrontare Nihayet. La accusa di essere stata complice e la avverte che non vuole più avere nulla a che fare con lei se continuerà a vivere sotto il tetto di Samet e se darà credito alle calunnie su Harika.

Successivamente, Melek finisce in carcere. Nihayet riesce però a convincere Esat ad assumere la guida dell'Hotel Sansalan mentre Cihan si trova ancora in terapia intensiva. Hikmet coglie l'opportunità per tormentare Harika inviandole continuamente i risultati del test del DNA e impedisce a Sevilay di uscire con la sua auto per recarsi da Nuh, rinchiudendola nella sua stanza…