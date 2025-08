La notte nel cuore, anticipazioni puntata di domenica 3 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 3 agosto 2025

Samet organizza una conferenza stampa per annunciare ufficialmente la fine del suo matrimonio, una notizia che mina le possibilità di Sumru di trovare lavoro nel settore alberghiero.

Melek fa visita a Enise, dove incontra anche Sumru. Quest’ultima si mostra sorprendentemente affettuosa nei suoi confronti, in contrasto con Nihayet, che invece mantiene un atteggiamento ostile verso di lei. Nel frattempo, Tahsin convoca un incontro con Cihan e Samet, i quali temono che lui abbia scoperto i loro problemi finanziari. In realtà, Tahsin rivela di aver appreso che Samet è guarito dal cancro già da due anni. Nihayet, esasperata per le umiliazioni subite da Hikmet, affronta Sevilay al mercato e le confessa che è stata adottata.

La verità turba profondamente Sevilay, che presa dall’ira impugna un coltello e lo punta prima contro Hikmet, poi contro Samet. Hikmet, determinato a scoprire chi ha rivelato questa informazione a Sevilay e sospettando di Nihayet, si rivolge con aggressività a Esma per ottenere il luogo dove si trova la donna. Intanto, Sumru si reca al negozio di tappeti del signor Gürcan per chiedere un impiego.

Nel corso degli eventi, Tahsin confida a Nuh il difficile rapporto avuto con sua madre durante la crescita. Parallelamente, Melek riceve la straordinaria notizia di essere incinta, aggiungendo una svolta decisiva alla storia…