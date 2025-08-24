La notte nel cuore, anticipazioni puntata 31 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 31 agosto 2025

Dopo una breve pausa estiva, dal 24 agosto ritroviamo in prima serata l’amatissima dizi turca La notte nel cuore. Sevilay ha appena scoperto di essere stata adottata e, tra le lacrime, accusa Cihan di averle mentito per anni. Nihayet riceve la visita di Hikmet, furiosa perché l’anziana donna ha svelato il segreto a Sevilay. Intanto, Sumru trova lavoro in un negozio di tappeti, una piccola conquista che le permette di contribuire alle spese della casa dove si è trasferita insieme a sua madre ed Enise. Nel frattempo, Melek scopre di essere incinta e si trova completamente smarrita di fronte alla nuova realtà.

In un momento di tensione, Sevilay chiede a Hikmet, davanti a tutta la famiglia, di rivelarle chi siano i suoi veri genitori. Esat, con una battuta fuori luogo su di lei, fa perdere la calma a Cihan, che reagisce dichiarando che d’ora in poi sarà lui a prendere ogni decisione per tutti i membri della famiglia e che non tollererà alcuna ribellione. Più tardi, quando Cihan esce per guidare e riflettere, viene seguito da Melek, che lo aspettava davanti casa. L’incontro tra i due giovani si trasforma in un confronto pieno di amarezza: entrambi si sentono profondamente feriti l’uno dall’altra. Melek, disperata e sopraffatta dal dolore e dalla solitudine, finisce per fermarsi sul ciglio di una scarpata, incapace di trovare una via d’uscita. In casa, Nuh si allarma quando sente da Kadriye che Melek era molto turbata prima di uscire, temendo il peggio. Nel frattempo, Sevilay prende una decisione impulsiva: scappa di casa per raggiungere Nuh e gli rivela la sua intenzione di fuggire con lui ovunque, qualunque cosa accada. Alla fine, Nuh, Sevilay e Melek decidono di lasciare la casa di Tahsin.

Cihan però non intende cedere; riesce a riportare indietro Sevilay usando metodi brutali. Mentre i suoi uomini picchiano selvaggiamente Nuh, Cihan porta Sevilay nella villa e impone nuove restrizioni: proibisce chiunque nella famiglia di aiutarla o mettersi in comunicazione con l'esterno. Confinata nella villa, Sevilay diventa prigioniera del marito, schiacciata dalla sua autorità senza apparente via di fuga…