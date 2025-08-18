La promessa, anticipazioni dal 24 al 30 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 24 a sabato 30 agosto 2025

La rivelazione di Marcelo sconvolge Teresa, che gli promette sostegno e vicinanza. Jana, invece, si trova a combattere non solo con Cruz, che continua a minarle il morale, ma soprattutto con le proprie insicurezze. Samuel deve difendere María, portata al rifugio con l’autorizzazione di Rómulo, decisione che scatena l’ira di Petra. Il confronto tra i due si fa aspro, tanto che Rómulo arriva a rimproverarla.

Julia affronta José Juan e Lorenzo, pronta a decidere del proprio futuro. Intanto Don Ricardo e Pia si chiariscono, scegliendo di lasciarsi il passato alle spalle. María, ferita dal comportamento di Jana, riesce infine a riconciliarsi con lei e con Teresa. Catalina è ancora abbattuta, ma la visita di Tadeo potrebbe ridarle speranza. Julia sorprende Curro e Martina in una situazione che la lascia dubbiosa, mentre María Fernández scopre che la notizia dell’abbandono all’altare di Catalina si è diffusa ovunque.

Vera, per evitare il duca de Carril, si ferisce gravemente alla mano. Teresa sospetta che ci sia dell’altro e le chiede chiarimenti: Vera confessa di essere fuggita da un padre crudele e usuraio. Jana, intanto, è sempre più nervosa per la festa di fidanzamento e, quando scopre che Manuel e Cruz hanno architettato per inventarle un passato rispettabile, decide di allontanarsi. Manuel non capisce i motivi della sua sparizione, mentre Cruz finge dispiacere per la festa annullata, rivelando in realtà di non aver mai inviato gli inviti.

Intanto, Catalina scopre che Adriano è l’autore del cesto di frutta, mentre Petra continua a lamentarsi con Rómulo per le concessioni fatte a María. Quest’ultima resta incantata da Samuel e arriva persino a sorprenderlo mentre fa il bagno nudo nel lago. Pia e Ricardo si lasciano andare a un bacio, mentre Petra porta a Cruz un mazzo di calle, convinta che provenga da Leocadia.

La tensione cresce: José Juan obbliga Julia a sposare Curro, ma il ragazzo si ribella e litiga con lui; Manuel interviene per separarli. Nel frattempo, Teresa, Vera e Marcelo raccontano tutta la verità a Lope. María, innamorata di Samuel, lo segue fuori dalla Promessa, mentre Candela, Simona e Rómulo si agitano per l’assenza di Jana. Manuel chiede aiuto a Teresa per ritrovarla, ma Cruz è certa che la ragazza non tornerà mai più e licenzia Gloria, convinta di non averne più bisogno.

Alonso chiede consiglio a Catalina e Manuel sull’accordo con il duca de Carril, mentre Petra scopre nuove informazioni sulla moglie di Ricardo e si prepara a usarle per ostacolare la relazione con Pia. Catalina, ancora fragile, viene incoraggiata da Martina a svagarsi: nei giardini, però, incontrano un misterioso intruso. Nel frattempo, emergono sorprendenti legami tra il passato di Marcelo e quello di Vera, che resta tormentata dai dubbi sul suo rapporto con il padre… Seguici su Instagram.