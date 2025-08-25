La promessa, anticipazioni dal 31 agosto al 6 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 31 agosto a sabato 6 settembre 2025

Martina sorprende Pelayo mentre spia Catalina e lo invita a smettere, intimandogli di lasciarla in pace, anche se lui vorrebbe giustificarsi. Nel frattempo Cruz affronta Manuel, accusandolo di aver favorito la fuga di Jana. Pia confida alle cuoche e a Teresa di essersi riavvicinata a Don Ricardo. Manuel, disperato, cerca comprensione in Alonso e gli rivela il suo amore sincero per Jana.

Jose Juan racconta a Lorenzo di essere stato deriso perché circolano voci su un legame tra Curro e Martina; il capitano però nega e gli concede libertà di punire Curro per le sue mancanze di rispetto. Cruz, soddisfatta della fuga di Jana, rassicura Alonso che presto Manuel sposerà una donna del loro stesso rango. Catalina, invece, rivela a Simona di essere tormentata da incubi e dolori allo stomaco; la donna le consiglia di rivolgersi a un medico.

Samuel confida a Maria che i genitori lo spinsero in seminario per allontanarlo dalla povertà. Julia convoca Curro e Manuel per un chiarimento, mentre Vera e Marcelo progettano di denunciare il Duca de Carril alla Guardia Civile: solo l’intervento di Lope e Teresa li trattiene. Ma Vera non si arrende e medita un nuovo piano.

Intanto Manuel trova un modo per risolvere il conflitto tra Julia e José Juan, a cui lancia un ultimatum. Catalina chiede a Martina di organizzare un incontro con Pelayo. Nel frattempo le tensioni tra Petra da una parte, e Ricardo e Pía dall’altra, continuano ad aumentare, aggravate dall’atteggiamento di Santos. La servitù, e in particolare Maria, è in ansia per Jana, di cui non si hanno notizie, mentre Manuel è distrutto. Forse è giunto il momento per Maria di rivelare ciò che ha sentito dalla marchesa durante il licenziamento della signora Ros. Proprio allora, la marchesa riceve una telefonata inattesa, preludio di nuove sorprese: Pelayo, infatti, sembra deciso a confessare a Catalina il motivo del suo debito con Cruz.

Pelayo svela a Catalina che Cruz lo aveva incaricato di sedurla e portarla via dalla tenuta, ma che lui, contro ogni previsione, si era innamorato davvero di lei. Aggiunge però di non sentirsi pronto a fare da padre al bambino. Furiosa, Catalina lo allontana e decide di non rivederlo più; subito dopo, confida tutto a Martina e sviene. Nel frattempo Maria informa Manuel che Cruz e Ros non hanno mai aiutato Jana, anzi, l’intento di Cruz era proprio quello di spingerla a lasciare la tenuta. Naturalmente Cruz nega con forza.

Alonso respinge la proposta di entrare in società con il Duca de Carril, nonostante l’opposizione di Lorenzo. Intanto Maria sorprende Samuel con un bacio. Cruz è convinta che la telefonata ricevuta e le calle siano opera di Leocadia. Ricardo tenta di riavvicinarsi a Santos, ma Petra mette in guardia Pía: l’uomo è già sposato.

Arriva intanto una notizia dall’ospedale: una giovane in stato d’incoscienza è stata ricoverata e si sospetta che possa trattarsi di Jana. Manuel corre a Villalquino per accertarsi della sua identità, mentre Cruz ne è convinta e la servitù si mostra affranta.

L'ultimo incontro con Pelayo segna per Catalina una svolta decisiva: vuole dimenticarlo per sempre, ma prima si confida con Simona rivelandole che dietro l'arrivo del Conte di Añil si nasconde la crudele regia di Cruz. Nel frattempo Pía cerca invano di farsi confermare da Ricardo che sua moglie sia ancora viva, ma lui lo nega con ostinazione. Marcelo e gli altri sperano che, nonostante l'incontro avuto, il segretario del Duca non lo abbia riconosciuto. E mentre Curro e Matilde ribadiscono di non voler sposarsi, José Juan prende una decisione drastica e definitiva….