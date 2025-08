La Promessa anticipazioni: Leocadia cerca di mettere in difficoltà Lorenzo

Non ci sarà soltanto Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nel mirino di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano). Nel corso delle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche mese, la nuova dark lady inizierà strategicamente a tessere le fila anche contro Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Per questo, Leocadia non esiterà a lanciare una grave accusa sul conto del capitano…

La Promessa, news: Alonso e Cruz travolti da un nuovo scandalo

La storyline entrerà nel vivo quando i giornali scandalistici scriveranno nero su bianco che l’erede del marchesato Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) ha sposato Jana Exposito (Ana Garces), una semplice domestica. A quel punto, Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz verranno travolti dallo scandalo, che non sapranno come gestire soprattutto quando diversi uomini in affari con il Lujan si tireranno indietro.

Da un lato Cruz cercherà in ogni modo di scoprire se il fotografo delle nozze abbia in qualche modo raccontato la verità su Jana e Manuel alla rivista che ha pubblicato la notizia choc. Dall’altro Alonso vedrà diversi suoi affari andare in fumo e temerà che La Promessa possa nuovamente entrare in una grossa crisi economica. Sarà quindi in queste circostanze che Leocadia inizierà a tramare ai danni di Lorenzo…

La Promessa, spoiler: Leocadia cerca di mettere in difficoltà Lorenzo

Eh sì: nel corso di una riunione con Alonso, Leocadia non esiterà ad accusare Lorenzo di essere andato in giro a spargere dei pettegolezzi cattivi sul conto dei Lujan. Convinto fino a quel momento che la chiacchiere provenissero dai duchi de los Infantes, ancora arrabbiati con la sua famiglia per la triste morte di Jimena, il marchese non potrà credere alle sue orecchie e chiederà immediatamente spiegazioni a Lorenzo, che non smentirà del tutto la versione della Figueroa.

In pratica, il capitano de la Mata farà presente ad Alonso che, in talune circostanze, si è trovato costretto ad assecondare le maldicenze sui Lujan per capire fino a che punto quanto si diceva sulla loro famiglia fosse vero. Insomma, Lorenzo tenterà di convincere Alonso del fatto di aver agito soltanto per proteggere il marchesato. Ma Alonso gli crederà?

La Promessa, trame: Lorenzo offre un aiuto ad Alonso

In tal senso, c’è da dire che il marchese di Lujan tenderà a non fidarsi delle parole di Lorenzo, tant’è che affronterà anche con Cruz la questione e le spiegherà quanto è successo dopo le accuse lanciate da Leocadia contro il capitano. Un inconveniente che, di fatto, non metterà fine ai rumors sul matrimonio “sconveniente” di Jana e Manuel.

Non a caso, date le forti difficoltà economiche, Alonso dovrà persino valutare l’ipotesi di vendere alcune proprietà e si appoggerà al figlio Manuel, visto che Catalina (Carmen Asecas) non dovrà essere sottoposta a nessun tipo di stress per via della sua gravidanza gemellare.

In quest’ottica tornerà dunque in auge una proposta di un accordo commerciale fatto ad Alonso dal duca Gonzalo de Carril (Jesus Cabrero), il padre di Vera: inconsapevole che si tratta di un inganno, Alonso penserà di entrare in società con l’uomo. Ciò permetterà a Lorenzo di fare una mossa per convincere Alonso delle sue buone intenzioni: senza esitare, De La Mata farà presente al cognato che può prestargli lui dei soldi, se gli servono per risollevarsi dalla situazione finanziaria. Ma Alonso accetterà il suo aiuto oppure preferirà fare di testa sua? Seguici su Instagram.