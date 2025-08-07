La Promessa anticipazioni: Lorenzo e Leocadia, cosa c’è stato in passato tra loro?

A La Promessa i segreti non mancano mai. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica, prenderà il via una storyline che avrà per protagonisti il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) e la nuova dark lady Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano). Quest’ultima metterà infatti in moto un piano per mettere in difficoltà l’uomo e far emergere un loro legame passato…

La Promessa, news: Leocadia cerca di mettere in difficoltà Lorenzo

La situazione comincerà a prendere una piega inaspettata quando Leocadia farà presente ad Alonso (Manuel Regueiro) che Lorenzo sta andando in giro a parlare male di tutta la famiglia Lujan. Il marchese tenderà a credere alle parole della sua ospite e, nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, chiederà al De La Mata come abbia potuto spargere menzogne sul loro conto, visto che ormai abita da diversi anni a La Promessa.

Ovviamente, Lorenzo rispedirà ogni accusa alla mittente e sottolineerà di aver favorito i “pettegolezzi” sul conto dei Lujan soltanto al fine di scoprire cosa davvero stessero dicendo i nobili su di loro in seguito alla notizia, pubblicata sui giornali, del matrimonio di Manuel (Arturo Garcia Sancho) con l’ormai ex domestica Jana Exposito (Ana Garces).

A quel punto, Alonso e Cruz (Eva Martin) decideranno di concedere il beneficio del dubbio a Lorenzo, soprattutto quando si offrirà di prestare loro dei soldi per salvare la tenuta dalla nuova crisi economica innescatasi dallo scandalo…

La Promessa, spoiler: che cosa c’è stato in passato tra Lorenzo e Leocadia?

Fatto sta che, col trascorrere delle giornate, Lorenzo avrà modo di confrontarsi con Leocadia circa lo “sgambetto” che ha tentato di tendergli. La conversazione si farà sempre più incandescente e avrà un risvolto inaspettato quando il Capitano bacerà appassionatamente sulle labbra la Figueroa. Sorpresa, Leocadia darà un ceffone in pieno viso a Lorenzo, che per tutta risposta le ricorderà che in passato non si faceva tante remore a stare in sua compagnia…

Insomma, sembrerà sempre più chiaro agli occhi dei telespettatori che, in passato, Lorenzo e Leocadia hanno avuto una liaison, nonostante l’uomo fosse già sposato con Eugenia (Alicia Moruno), amica tra l’altro della Figueroa. Tuttavia, quel ricordo non farà desistere Leocadia, tant’è che sottolineerà a Lorenzo che deve completamente dimenticarsi di ciò che c’è stato tempo prima perché non esiste più quella donna che conosceva.

Questo “mistero”, al tempo stesso, insinuerà nei telespettatori un altro dubbio visto che Angela (Marta Costa), la figlia di Leocadia, insisterà con la madre affinché gli riveli il nome di suo padre. Il genitore della ragazza sarà dunque Lorenzo, come tutto lascerà pensare, o qualcun altro?

La Promessa, trame: le indagini di Cruz…

Dubbi a parte, possiamo già anticiparvi che Leocadia dovrà presto affrontare un’altra situazione difficile: Cruz si metterà infatti in contatto col fotografo delle nozze di Jana e Manuel, ossia l’unico che a suo dire avrebbe potuto rivelare ai giornali dell’ex professione della nuora, già in attesa di un primo erede. La Ezquerdo resterà dunque attonita quando l’uomo le consegnerà una missiva, con tutte le informazioni del caso, con la firma Leo.

Neanche a dirlo, Cruz capirà subito che dietro a quella firma c’è Leocadia, ma al tempo stesso verrà invasa da un dubbio, visto che a metterla sulle tracce del fotografo sarà stata proprio la Figueroa. Una mossa, quella della nuova dark lady, che la Ezquerdo non capirà affatto… Seguici su Instagram.