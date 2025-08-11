La Promessa: Leocadia dichiara guerra a Cruz! | Anticipazioni

Cruz Ezquerdo (Eva Martin) troverà pane per i suoi denti nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo averla osservata per diverse settimane, Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) dichiarerà infatti apertamente guerra alla dark lady. Una situazione che preoccuperà tantissimo la spietata moglie di Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), vediamo insieme perché…

La Promessa, news: chi è Leocadia

Amica di vecchia data di Cruz, Leocadia arriverà all’improvviso nella tenuta e stupirà tutti gli abitanti, che ormai la credevano morta da diverso tempo. Col trascorrere degli episodi, emergerà infatti che la Ezquerdo aveva chiesto al maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) di eliminare la Figueroa: un compito che l’uomo non era riuscito a portare avanti poiché, all’epoca dei fatti, la Figueroa era in attesa di Angela (Marta Costa).

Fatto sta che, nel suo primo periodo a La Promessa, Leocadia non menzionerà mai con Cruz i loro vecchi dissapori e sembrerà disposta ad aiutare la Ezquerdo anche quando tutti i giornali parleranno del matrimonio tra l’erede al marchesato Manuel (Arturo Garcia Sancho) e la semplice domestica Jana Exposito (Ana Garces). Come già sappiamo, tale notizia si trasformerà in un vero e proprio scandalo e farà sprofondare al minimo le finanze dei Lujan, tant’è che Alonso dovrà persino prendere in considerazione l’ipotesi di licenziare alcuni dipendenti per tagliare i costi…

La Promessa, trame: Leocadia finge di aiutare Cruz

In questa situazione così delicata, Leocadia non mancherà di compiere la sua mossa, facendo in modo che Cruz rintracci il giornalista che ha scritto l’articolo scandalistico sul conto dei Lujan. L’uomo consegnerà dunque alla Ezquerdo una missiva contenente tutte le spiegazioni sul matrimonio tra Jana e Manuel. Al termine della stessa, l’autore della “soffiata” si sarà firmato Leo. Un particolare che farà comprendere subito a Cruz che dietro tutto quanto c’è Leocadia, la stessa persona che ha finto di aiutarla!

Dopo essersi confrontata con la fidata Petra Arcos (Marga Martinez) sul da farsi, Cruz penserà bene di affrontare Leocadia a muso duro, ma resterà attonita quando la sua ospite le farà una vera e propria dichiarazione di guerra…

La Promessa, spoiler: Leocadia dichiara ufficialmente guerra a Cruz!

Oltre a svelarle di sapere benissimo che, circa vent’anni prima, ha chiesto a Romulo di ucciderla, Leocadia sottolineerà a Cruz di essere ritornata a La Promessa non per fare pace con lei, ma per vederla soffrire pian piano e distruggere il suo regno senza sporcarsi necessariamente le mani di sangue.

La Figueroa avrà dunque intenzione di radere al suolo tutto l’impero dei Lujan, motivo per il quale si starà già rallegrando per la crisi finanziaria in cui è sprofondato Alonso. Un piano freddo e ben preciso che spaventerà tantissimo Cruz, la quale sceglierà di non farne menzione con Alonso e si confiderà con Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Tale scelta sarà però davvero la più adeguata? In realtà, anche Lorenzo potrebbe remare presto contro Cruz, dato la liaison segreta avuta in passato con Leocadia. Insomma, la storyline sarà più che mai incerta e potrebbe riservare ai telespettatori diverse ed imprevedibili sorprese…