La Promessa: Leocadia provoca Cruz di fronte a Jana e… | Anticipazioni

Il piano di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), teso a creare una spaccatura tra Jana Exposito (Ana Garces) e la suocera Cruz Ezquerdo (Eva Martin), continuerà a dare i suoi frutti nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, la nuova cattiva della telenovela non esiterà a provocare la marchesa per spingerla a dire di fronte alla stessa Jana che cosa davvero pensa del bambino che aspetta da Manuel (Arturo Garcia Sancho).

La Promessa, news: “maretta” tra Jana e Manuel

Per prima cosa, Leocadia creerà i presupposti per un piccolo fraintendimento tra Jana e Manuel. Vista la grossa crisi economica de La Promessa, con Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz decisi a vendere alcune delle loro terre per racimolare un po’ di denaro, la Exposito cercherà di dire la sua per risolvere la situazione, ma nessuno le darà particolarmente ascolto per via del suo passato da domestica.

Spronata proprio da Leocadia a parlare senza remore se vuole imparare a farsi rispettare dai Lujan, Jana finirà dunque per prendersela pure con Manuel, “colpevole” di averle detto che probabilmente è meglio non interferire troppo in quello che decidono i genitori. Una piccola crisi che rientrerà in tempi brevi, tant’è che la Figueroa metterà in moto qualcos’altro per creare un’incomprensione tra Cruz e Jana…

La Promessa, spoiler: Leocadia provoca Cruz di fronte a Jana e…

Possiamo anticiparvi che, un pomeriggio, Leocadia darà a Jana un regalo per il bambino in arrivo di fronte a Cruz. A quel punto, la Figueroa noterà subito che la Ezquerdo non mostrerà un minimo di entusiasmo per la gravidanza della Exposito e le chiederà se sia veramente felice all’idea di diventare nonna.

Tra una provocazione e l’altra da parte della sua ospite, che le avrà giurato di fargliela pagare per avere ordinato vent’anni prima a Romulo Baeza (Joaquin Climent) di ucciderla, Leocadia farà dunque sì che Cruz dica ciò che pensa del bimbo in arrivo. E così la dark lady vuoterà il sacco, ammettendo che non accetterà mai di essere la nonna del figlio di Jana, una volgare domestica che ha messo in cattiva luce il nome dei Lujan.

La Promessa, trame: le confessione di Leocadia a Jana

Insomma, ancora una volta Leocadia farà centro, tant’è che Jana non riuscirà a nascondere la sua delusione per le dure parole di Cruz, ma eviterà di scontrarsi direttamente con lei. In un secondo momento, la Exposito domanderà però alla Figueroa la natura del suo rapporto con la Ezquerdo, chiedendole apertamente se la stimi oppure la odi.

A tale quesito seguirà una particolare confessione di Leocadia: da un lato la donna ammetterà di provare un profondo astio nei riguardi di Cruz, dall’altro specificherà che si sente al tempo stesso affascinata dalla moglie di Alonso. Una “dualità” che la Figueroa avrà sempre provato per la Ezquerdo e che lascerà Jana alquanto perplessa… Seguici su Instagram.