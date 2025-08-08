La Promessa: Martina torna con Jacobo Monteclaro, ma chi è costui? | Anticipazioni

Dopo un periodo trascorso lontano da La Promessa, Martina de Lujan (Amparo Pinero) deciderà di tornare a casa. Tuttavia, la ragazza non sarà da sola: nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la nipote di Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) avrà al suo fianco l’affascinante Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos). Si tratta di un uomo che fin da subito attirerà su di sé diversi sospetti, scopriamo insieme perché…

La Promessa, news: Curro incontra per caso Martina ad una festa

Come abbiamo anticipato in precedenza, Martina fingerà di lasciare La Promessa in compagnia di Matilde “Julia” Valdes (Victoria Lago) quando Josè Juan Garcia (Jorbe Pobes) cercherà di ucciderla per vendicarsi della morte del fratello Paco (Ivan Montes), avvenuta a suo dire per colpa di Curro de la Mata (Xavi Lock) durante la Grande guerra in Europa.

Per ottenere il sì degli zii Alonso e Cruz, Martina dirà a tutti quanti che si recherà a casa di Matilde per un certo periodo, ma poi farà perdere le sue tracce. Non a caso, per via del breve preavviso, la giovane Lujan non riuscirà ad essere presente nemmeno al matrimonio tra il cugino Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces).

Visto che la sua ex sembrerà sparita nel nulla, Curro comincerà a porsi delle domande, almeno finché non la incontrerà ad una festa, mentre sarà in compagnia di Angela de Figueroa (Marta Costa). De La Mata noterà subito che insieme a Martina c’è il misterioso Jacobo, ma la ragazza gli dirà che devi fidarsi di lei e lo supplicherà di non rivelare a nessuno che si sono incontrati.

La Promessa, spoiler: Martina ritorna nella tenuta… con Jacobo!

Parole che, in un certo senso, Martina rispetterà: qualche giorno dopo, la Lujan tornerà infatti a La Promessa e presenterà Jacobo a tutti quanti, etichettandolo come il suo promesso sposo. Una notizia che stupirà tutti quanti, considerando il fatto che i due si conoscono da appena un paio di mesi.

E così, mentre tutti quanti cominceranno a guardare la coppietta con sospetto (non avendo delle informazioni abbastanza dettagliate né su Jacopo e né tanto meno sulla sua famiglia), Martina stupirà lo zio Alonso con un’altra rivelazione…

La Promessa, trame: la rivelazione di Martina

Eh sì: possiamo anticiparvi che Martina comunicherà che la madre Margarita, ormai da tempo trasferitasi in Canada, le ha passato la proprietà del 25% de La Promessa. Una comunicazione inaspettata che sembrerà stare bene ad Alonso e Manuel, i quali avranno appena stipulato un pericoloso accordo economico con Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) per cercare di uscire da una brutta crisi (subentrata nel momento in cui i giornali avranno scritto, nero su bianco, che il marchesino ha sposato un’ex domestica).

A quel punto, Manuel suggerirà al padre di evitare che Lorenzo sappia per il momento che Martina è la proprietaria del 25% de La Promessa, visto che dal loro accordo hanno escluso la parte della tenuta che apparteneva a Margarita. Insomma, almeno per ora, il ritorno di Martina sembrerà portare bene ai Lujan, ma di Jacobo ci si potrà fidare? Almeno per ora, Manuel, Alonso e Curro non saranno di questo parere e saranno più che mai decisi a indagare sul conto del loro nuovo “ospite”… Seguici su Instagram.