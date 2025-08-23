Premio Kinéo 2025: ARAS AYDIN tra i premiati

Vittorio Rossani 23 Agosto 2025

Aras Aydin (foto Mediaset)
Nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla Mostra del Cinema di Venezia, Il Premio Kinéo rappresenta un prestigioso riconoscimento legato al mondo del cinema italiano e internazionale. Viene conferito appunto durante la Mostra del Cinema, con lobiettivo di valorizzare film, serie tv, talenti emergenti e produzioni audiovisive di rilievo.

L’edizione 2025 dell’evento, la cui premiazione si svolgerà sabato 30 agosto a Palazzo Cà Sagredo a Venezia,  vedrà tra i premiati un attore molto conosciuto dal pubblico delle serie turche: Aras Aydin.

Aydin si conferma come uno dei protagonisti di spicco del panorama televisivo internazionale, aggiudicandosi il premio come Miglior Attore di Serie Internazionale. L’attore turco, amatissimo dal pubblico e seguito con interesse dalla critica, ha brillato quest’anno grazie alle sue interpretazioni in Tradimento, La notte nel cuore e Nine Perfect Strangers. Il suo talento, che combina versatilità e carisma, gli permette di incarnare con naturalezza tanto ruoli intensi e drammatici quanto personaggi più riflessivi e stratificati. Grazie a queste qualità, Aydin si è affermato come un autentico punto di riferimento nelle produzioni televisive internazionali.

Gli altri premiati saranno:

MIGLIOR ATTRICE INTERNAZIONALE  KARLA SOFIA GASCON; MIGLIOR ATTRICE DI SERIE ITALIANA MONICA GUERRITORE; REVELATION AWARD TATIANA LUTER; MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA MASSIMILIANO GALLO; MIGLIOR ATTRICE ITALIANA in un film INTERNAZIONALE CRISTIANA CAPOTONDI.