Premio Kinéo 2025: ARAS AYDIN tra i premiati

Nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla Mostra del Cinema di Venezia, Il Premio Kinéo rappresenta un prestigioso riconoscimento legato al mondo del cinema italiano e internazionale. Viene conferito appunto durante la Mostra del Cinema, con l‘obiettivo di valorizzare film, serie tv, talenti emergenti e produzioni audiovisive di rilievo.

L’edizione 2025 dell’evento, la cui premiazione si svolgerà sabato 30 agosto a Palazzo Cà Sagredo a Venezia, vedrà tra i premiati un attore molto conosciuto dal pubblico delle serie turche: Aras Aydin.

Aydin si conferma come uno dei protagonisti di spicco del panorama televisivo internazionale, aggiudicandosi il premio come Miglior Attore di Serie Internazionale. L’attore turco, amatissimo dal pubblico e seguito con interesse dalla critica, ha brillato quest’anno grazie alle sue interpretazioni in Tradimento, La notte nel cuore e Nine Perfect Strangers. Il suo talento, che combina versatilità e carisma, gli permette di incarnare con naturalezza tanto ruoli intensi e drammatici quanto personaggi più riflessivi e stratificati. Grazie a queste qualità, Aydin si è affermato come un autentico punto di riferimento nelle produzioni televisive internazionali.

Gli altri premiati saranno:

MIGLIOR ATTRICE INTERNAZIONALE KARLA SOFIA GASCON; MIGLIOR ATTRICE DI SERIE ITALIANA MONICA GUERRITORE; REVELATION AWARD TATIANA LUTER; MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA MASSIMILIANO GALLO; MIGLIOR ATTRICE ITALIANA in un film INTERNAZIONALE CRISTIANA CAPOTONDI.