Sissi 4, anticipazioni quarta ed ultima stagione della fiction di Canale 5

Un trono che stringe, n cuore che lotta, un destino che si compie. Martedì 5 e mercoledì 6 agosto, in prima serata su Canale 5, va in onda l’attesissimo epilogo di Sissi, la serie evento firmata RTL che ha ridefinito l’immagine della celebre imperatrice d’Austria, restituendole spessore, ombre e contraddizioni. Sei episodi,

divisi in due serate, per una quarta stagione intensa, matura e sorprendente, che mette in scena non solo il tramonto di un’epoca ma la rinascita di una donna.

Siamo a Corfù. Sissi sembra aver finalmente trovato una fragile quiete. Ma il destino non concede tregua: una rovinosa caduta da cavallo la costringe a letto, incosciente. Mentre lei lotta tra la vita e la morte, a Monaco suo fratello Louis (Julia Stemberger) riceve dal padre Max (Marcus Grüsser) la tanto desiderata benedizione per fidanzarsi con Henriette Mendel (Antonia Moretti), una cantante lirica borghese e anticonvenzionale. Alla notizia dell’incidente della figlia, il duca viene colpito da un infarto. Per proteggerla, Franz (Jannik Schümann) sceglie di non raccontarle subito la verità sulle condizioni del padre. Ma il silenzio si trasforma presto in ferita.

Quando Sissi si risveglia e apprende della morte di suo padre, il dolore del lutto si somma a quello del tradimento. In preda allo smarrimento, la nostra protagonista torna a Possenhofen, la residenza dell’infanzia, solo per scoprire che il castello è stato perduto in una scommessa. Il nuovo proprietario, Georg Basselet von La Rosée (Klaus Steinbacher), un fantino affascinante e arrogante, concede solo tre mesi di permanenza alla famiglia. Un’umiliazione, una ferita aperta nel luogo che per Sissi rappresentava libertà, memoria e identità.

Mentre la madre Ludovica (Julia Stemberger) resta all’oscuro dello sfratto e del fidanzamento di Louis, la situazione familiare deflagra. Sophie Charlotte (Philine Schmölzer), la sorella minore, è innamorata di Re Ludovico II di Baviera (Gustav Schmidt), ma la madre si oppone fermamente, convinta che il cugino sia una figura instabile e inadatta. L’amore però irrompe in scena con tutta la sua forza e Ludovico arriva persino a baciare Sophie pubblicamente, durante un ricevimento a cui non era nemmeno stato invitato: uno scandalo che manda Ludovica su tutte le furie e la spinge a pretendere un matrimonio immediato.

Nel frattempo, Sissi decide di affrontare Georg sul suo stesso terreno: lo sfida a una corsa di cavalli durante l’Oktoberfest, mettendo in palio mezzo milione di fiorini pur di riconquistare Possenhofen. Per prepararsi, deve infrangere la promessa fatta a Franz – quella di non cavalcare mai più – e inizia un duro allenamento con Avalon, il suo destriero. Al suo fianco, la misteriosa e fiera stalliera Linda (Eli Riccardi), con cui nasce un’intesa profonda e sincera.

Ma anche questo nuovo equilibrio è destinato a spezzarsi. Linda infatti, figlia illegittima del defunto Max, è la sorellastra di Sissi, frutto di una relazione extraconiugale nascosta per anni. La verità esplode come una bomba. La famiglia è già sull’orlo della disgregazione e il passato torna a presentare il conto: la madre di Linda, Adele Schwarz (Sabine Timoteo), viene trovata morta. Linda è sospettata di omicidio e arrestata.

Sissi si trova così a dover fare i conti non solo con lo scandalo, ma con il senso di colpa, il dolore e un sistema che sembra stritolare chiunque osi essere diverso. Intorno a lei, tutto si muove: Louis riceve l’offerta di diventare ministro della Giustizia, ma non sa se accettare e rinunciare a Henriette; Sophie Charlotte sogna una vita con Ludovico, sfidando ogni protocollo; Ludovica, madre e matriarca, tenta disperatamente di ricomporre ciò che si sta sgretolando. Ogni personaggio è chiamato a una scelta, a una resa dei conti con se stesso.

E Sissi? Lei non si arrende. Nonostante le ferite, nonostante i limiti imposti, nonostante il peso della corona. La corsa contro Georg diventa il simbolo di qualcosa di molto più grande: non si gioca solo la proprietà di un castello, ma l’idea stessa di chi lei è o vuole diventare. Una madre, una sorella, un’imperatrice. Ma soprattutto, una donna libera.

Sissi cavalca non per dovere, ma per scelta. Per amore, per rabbia, per riscatto. Corre per Possenhofen, ma soprattutto per se stessa. Il vento le strappa via l’ultima maschera: non più simbolo immobile di un impero, ma anima viva di una rivoluzione silenziosa.

Non una vittoria. Non una sconfitta. Solo silenzio e una donna che finalmente non teme di essere se stessa. Sissi scende da cavallo senza sapere se ha vinto o perso, ma qualcosa è cambiato: non ha più paura di non somigliare a ciò che il mondo voleva da lei. La leggenda si è incrinata, il mito è caduto. Resta una donna che respira con le proprie ferite, che guarda avanti senza chiedere il permesso. Forse è proprio questa, la sua vera incoronazione.

Sissi 4, anticipazioni e trama puntata 5 agosto 2025

Sissi trascorre le sue vacanze a Corfù quando, durante una cavalcata, rimane coinvolta in un grave incidente cadendo da cavallo. Contemporaneamente, a Possenhofen, suo padre è colpito da un attacco di cuore e muore pochi giorni dopo. Franz, temendo di aggravare la sua già delicata situazione di salute, decide di tenere nascosta la notizia alla moglie. Tuttavia, quando Sissi scopre la verità, si precipita nella sua casa natale, arrivando troppo tardi per partecipare ai funerali. Qui apprende due notizie sconvolgenti: il fratello maggiore sta pianificando di sposare un’attrice di origini borghesi e il castello di famiglia è passato nelle mani di Georg Basselet von La Rosée, che lo ha vinto dal padre in una scommessa durante una corsa di cavalli. Sissi decide di fare tutto il possibile per riacquistare la proprietà.

Per riprendersi il castello, Sissi stringe un accordo con Georg: lo sfiderà personalmente in una corsa cavalcando il purosangue Avalon. La principessa chiede tuttavia di mantenere il massimo riserbo fino al giorno della gara. Intanto Ludovika, la madre di Sissi, licenzia Linda, l’addetta alla gestione del cavallo. Senza di lei, Avalon diventa impossibile da domare, costringendo Sissi a rintracciarla. La giovane principessa scoprirà presto che il loro incontro porterà con sé una serie di inaspettati colpi di scena. Nel frattempo, Louis è irrequieto: vuole introdurre Henriette, la sua futura sposa, alla madre e sceglie di farlo in occasione del debutto della donna nell’opera “La Valchiria” di Wagner. Gli eventi, però, prenderanno una piega ben diversa da quella immaginata.

Ludovika è furibonda con Sophie Charlotte per la sua insistenza nel frequentare Ludwig e decide di prenderla in mano segregandola nella sua stanza. Arriva perfino a ventilare l’idea di mandarla in convento. L’arciduchessa Sophie interviene e suggerisce ai nipoti di organizzare una festa per far sì che Sophie Charlotte incontri altri uomini e dimentichi Ludwig. Sul fronte della competizione, Sissi alla fine convince Linda a darle il suo supporto per prepararsi alla sfida contro Georg Basselet. Le due donne uniscono le forze per allenarsi e studiare le tattiche del rivale. Altrove, Henriette, profondamente delusa dall’atteggiamento di Louis, pone fine al loro fidanzamento pur continuando a nutrire sentimenti per lui. Nel frattempo, un dramma scuote la vita di Linda: sua madre viene ritrovata assassinata, e l’ispettore Hieronymus avvia un’indagine che promette di svelare oscuri segreti.

Sissi 4, anticipazioni e trama puntata 6 agosto 2025

Sissi si allena in preparazione della gara contro Basselet, ma l’equilibrio della sua vita viene sconvolto dall’arrivo dell’ispettore Hieronymus. Questi arresta Linda Schwartz, la capo stalla, accusandola del brutale omicidio di Adele, madre di Sissi. Determinata a dimostrare l’innocenza di Linda, Sissi si rivolge al conte Grunne per ottenere il suo aiuto, non solo per la scarcerazione ma anche per indagare sulle misteriose attività di Ludovika. Quest’ultima ha ingannato la polizia mentendo sul suo alibi al momento del crimine. Quando Ludovika viene a sapere della scommessa di sua figlia per riconquistare Possenhofen, decide di intervenire: si reca da Basselet e lo persuade a ritirarsi dalla competizione. Ma l’imperatrice non si arrende e tenta di convincerlo a partecipare comunque.

Nel frattempo, Sophie Charlotte prova a inseguire il suo sogno romantico raggiungendo Ludwig a Monaco. Tuttavia, Ludwig fa di tutto per evitarla, e quando non ha più vie di fuga, è costretto a infrangere il cuore della cugina. Louis, invece, è sempre più coinvolto nelle sue manovre politiche: acquista un appartamento segreto per incontrare Henriette lontano da sguardi indiscreti e ufficializza la sua proposta di matrimonio a Katharina, figlia del Primo Ministro, con l’obiettivo di guadagnarsi il favore dell’uomo e assicurarsi il ruolo di Ministro della Giustizia. Intanto, Sissi scopre che le impronte trovate sulla scena del crimine appartengono proprio a sua madre. Ludovika, consapevole che la figlia la sta osservando attentamente, invia un telegramma a Vienna per informare Franz che Sissi ha ripreso a cavalcare. Infuriato, l’imperatore si reca immediatamente a Possenhofen e riporta la moglie a palazzo. Successivamente, Ludovika prende l’iniziativa di convocare l’ispettore Hieronymus.

Le vicende culminano in un crescendo drammatico in questo episodio conclusivo del ciclo dedicato all'imperatrice d'Austria. Sissi torna a Possenhofen per intervenire in difesa di sua madre, incarcerata ingiustamente, e svela un segreto che Ludovika ha custodito per tutta una vita. Dimostrata l'innocenza della madre, Sissi si prepara con forza e determinazione alla grande corsa dell'Oktoberfest contro Basselet. Louis affronta un dilemma tra ambizione e amore: sebbene sia sul punto di accettare un compromesso che gli garantirebbe la carriera politica desiderata, un impulso sincero lo riporta da Henriette, con cui capisce di poter vivere davvero. Risolti i conflitti familiari e risanate le relazioni interpersonali, anche Sissi riscopre ciò che conta davvero: il suo posto accanto a Franz, lì dove sente di essere finalmente a casa.