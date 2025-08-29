Soap Canale 5: nuovi orari dal primo settembre (e su Rete 4 torna Tempesta d’amore)

Iniziamo questo post segnalandovi che, nel weekend 30-31 agosto, su Canale 5 eccezionalmente dopo Beautiful andrà in onda If you love, la dizi turca con Kerem Bursin giunta alle ultime battute (si concluderà venerdì 5 settembre).

Poi, da lunedì 1° settembre, lo spazio pomeridiano che la rete ammiraglia Mediaset mette a disposizione delle soap avrà una durata inferiore: alle 16,45 di lunedì, infatti, farà il suo esordio il nuovo spazio informativo con Gianluigi Nuzzi, Dentro la notizia, cosa che porterà ad alcuni cambiamenti di orario.

Si inizierà alle 13,40 con Beautiful, proseguendo alle 14,10 con Forbidden fruit. Alle 15,15 appuntamento di mezz’ora con If you love (fino al 5 settembre) e infine potremo assistere a una puntata di un’ora circa de La forza di una donna. Per le 16,45 sarà insomma tutto finito, visto che a quell’ora comincerà Dentro la notizia. Tra qualche settimana, quando tornerà Uomini e donne, lo spazio-soap si Canale 5 diventerà ancora più breve, ma ne riparleremo al momento opportuno.

Inoltre vi ricordiamo che, dal prossimo 6 settembre, Forbidden fruit è prevista anche al sabato (intorno alle 14,30) dopo Beautiful. La cosa inizialmente varrà anche per la domenica, ma solo sino al ritorno in onda di Amici di Maria De Filippi. Infine, ancora per qualche settimana vi ricordiamo il weekend con Innocence (sabato e domenica alle 17,45 circa), ma la dizi in questione sta per arrivare al suo finale e poi cederà il posto a Verissimo con Silvia Toffanin.

Infine, a partire da lunedì 1° settembre, torna su Rete 4 l’amatissimo appuntamento mattutino con Tempesta d’amore, mentre in fascia preserale continueranno le avventure dei protagonisti de La promessa (soap, quest’ultima, che non si è mai fermata durante l’estate). Seguici su Instagram.