Tempesta d’amore, anticipazioni 1 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 1° settembre 2025

Markus comunica a Katja e Werner che non sarà necessario rimuovere l’affresco, perché potrà essere valorizzato direttamente sul posto ed esposto al pubblico. Grazie all’intervento di Hildegard riusciranno inoltre a ottenere finanziamenti regionali. Nel frattempo Yvonne è determinata a occuparsi di Caspar, e Greta approva che il ragazzo continui a lavorare in cucina e a vivere con loro. Tuttavia Caspar, convinto che Yvonne voglia rimandarlo nella comunità per minori, decide di fuggire di casa.

Christoph riferisce ad Alexandra che Tom ha persuaso Theo a ritenere poco valida la sua proposta di vendita esclusiva per il Fürstenhof, convincendolo a presentare la propria. Aggiunge poi che Alexandra non si rende conto che Tom sfrutta il loro rapporto per avanzare nella carriera, sostenendo che altrimenti non starebbe mai con una donna che potrebbe essere sua madre…