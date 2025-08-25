Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 settembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 1° a venerdì 5 settembre 2025

Christoph è sempre più seccato dall’atteggiamento di Tom e affronta Alexandra.

Benché col cuore spezzato, Vincent decide di chiudere la sua relazione con Ana!

Caspar racconta la propria triste storia a Erik e Yvonne, spiegando di essere fuggito da una casa-famiglia. Colpita dalla sofferenza del ragazzo, la Klee decide di cercare una soluzione, ma lui fraintende la situazione e fugge!

Natalie si prende cura di Vincent, a pezzi dopo la rottura con Ana. Come segno di gratitudine, il veterinario le procura un lavoro, risvegliando nella donna dei sensi di colpa…

Alexandra accusa Christoph di diffondere notizie false su Tom, ma poi scopre che il suo ex ha detto la verità. E così tra la Schwarzbach ed il suo giovane amante si arriva alla prima discussione.

Werner, Katja e Alexandra sono entusiasti dell’idea di Markus di poter mantenere il dipinto di Anton Hagen al Fürstenhof grazie a una sovvenzione del comune. Ciononostante, Katja ribadisce a Markus che non gli perdonerà mai il suo intrigo!

Yvonne e Erik trovano Caspar e chiariscono il malinteso. Mentre Yvonne cerca una soluzione per la sistemazione del ragazzo, quest’ultimo riesce finalmente ad avvicinarsi ad Erik…

Nonostante una prima esperienza deludente, Helene decide di lanciarsi nel dating…

Natalie è logorata dai sensi di colpa nei confronti di Vincent, ma poi Philipp la convince a continuare con il loro intrigo. Il loro incontro, però, non passa inosservato…

Helene continua a cercare l’amore incontrando sconosciuti con una app di online dating, ma senza molto successo…

Dopo essere stata quasi smascherata da Vincent, Natalie è sempre più reticente a continuare ad ingannare quest’ultimo. Capendo di dover accelerare il suo piano, Philipp fa in modo che Ana ascolti una conversazione in cui il ragazzo “confessa” di volerla sposare!

Su richiesta di Alexandra, Christoph accetta di assumere Tom come assistente di direzione. Dammann è al settimo cielo, salvo poi rendersi conto di essere caduto in una trappola…

Grazie ad Erik, Caspar può fare una giornata di prova con Greta in cucina. Mentre si sta recando a lavoro, però, il ragazzo incontra Lale, rimanendone stregato!

Durante una riunione die soci, Tom si sente mortificato da Alexandra, che lo “relega” a semplice segretario incaricato di prendere appunti. Come se non bastasse, poco dopo la donna rifiuta di andare a vivere con lui! E a quel punto la rabbia di Dammann contro Christoph esplode…

Markus confessa a Katja di aver fatto carte false affinché il dipinto di Anton Hagen non venisse venduto. Lei lo ringrazia per la sua sincerità, ma allo stesso tempo chiarisce che per loro è troppo tardi per un nuovo inizio.

Ana resta sconcertata dalla scoperta che Philipp è pronto a sposarla. Più confusa che lusingata, la ragazza chiarisce a Brandes che tra loro è finita! E ora?

A causa di un danno al tetto di casa Sonnbichler, Nicole deve trovare una nuova sistemazione. A quel punto Michael le propone di trasferirsi temporaneamente da lui e di fare così una prova di convivenza.

Erik e Greta scoprono che Caspar è interessato a Lale e temono per il loro giovane amico una nuova delusione sentimentale. Il ragazzino prova a minimizzare, ma i suoi buoni propositi durano poco…

Nicole è profondamente emozionata per la sua imminente convivenza con Michael. Ben presto, però, iniziano i problemi…

Tom prova a riconciliarsi con Alexandra con un invito a teatro. Ciononostante, la donna inizia a riavvicinarsi sempre più a Christoph, rendendosi conto di avere con quest’ultimo un legame profondo…

Dopo il fallimento del suo piano, Philipp prepara subito un nuovo intrigo per conquistare Ana, arrivando a simulare un incidente in montagna per diventare ai suoi occhi un eroe. La situazione, però, gli sfugge di mano…