Un posto al sole, trama 1° settembre 2025: i pugni di Roberto Ferri, le conseguenze!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 1° settembre 2025

I pugni di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) potrebbero aver causato conseguenze ben più serie del previsto su Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), spingendo la polizia ad avviare un’indagine per chiarire i dettagli della lite. L’equivoco in cui sono finite Serena (Miriam Candurro) e Manuela (Gina Amarante), invece, manda all’aria i romantici progetti di Niko (Luca Turco) e crea problemi anche al povero Filippo (Michelangelo Tommaso).

Intanto, Mariella (Antonella Prisco) decide di raccontare finalmente tutta la verità a Sasà (Cosimo Alberti) che, nonostante il dispiacere per essere stato escluso dalla situazione, le offre il suo sostegno da vero amico… Seguici su Instagram.