Un posto al sole, trama 25 agosto: come va tra Samuel e Gabriela? Micaela vuole saperlo…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 25 agosto 2025

Dopo due settimane di pausa, gli inquilini del Palazzo tornano a intrecciare le loro vite, ciascuno con il proprio vissuto. C’è chi è appena rientrato dalle vacanze, chi non ha mai lasciato le mura di Palazzo Palladini e chi invece si è allontanato per motivi di salute. Eugenio (Paolo Romano) si è sottoposto a un delicato intervento che avrà ripercussioni profonde su di lui e Viola (Ilenia Lazzarin), influenzandone il rapporto.

Niko (Luca Turco), Manuela (Gina Amarante), Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) cercano di godersi gli ultimi giorni d’estate, mentre Micaela torna a Napoli determinata a scoprire se l’estate abbia rafforzato o sgretolato, come spera, la relazione tra Samuel (Samuele Cavallo) e Gabriela (Astrict Flor Lorenzo).

Raffaele (Patrizio Rispo), ospite di Luca (Luigi Di Fiore) e Giulia (Marina Tagliaferri), non nasconde il suo malcontento: Renato (Marzio Honorato) gli porta rancore da oltre un mese e sta conducendo una vita quasi da recluso… Seguici su Instagram.