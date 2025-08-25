Un posto al sole, trama 26 agosto 2025: il rientro di Viola non migliora le cose con Damiano

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 26 agosto 2025
Gianluca Palladini (Flavio Gismondi), nel tentativo di evitare un confronto con suo padre Alberto (Maurizio Aiello), sceglie di allontanarsi dalla Terrazza. Tuttavia, sarà Luca De Santis (Luigi Di Fiore) a influenzarlo verso una scelta inaspettata. Intanto, il rientro di Viola (Ilenia Lazzarin) a Napoli, dopo il periodo trascorso a Milano per assistere Eugenio (Paolo Romano) nella sua convalescenza, non sembra dissipare le tensioni che gravano sul suo rapporto con Damiano (Luigi Miele)…