Un posto al sole, trama 27 agosto 2025: Gianluca sta dando troppa fiducia ad Alberto?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 27 agosto 2025
Il ritorno di Antonio spingerà Viola a informarlo sulle precarie condizioni di salute del padre, un gesto che avrà inevitabilmente delle conseguenze anche sul rapporto tra lei e Damiano, creando nuove tensioni. Nel frattempo, Niko si appresta a prendere una decisione che potrebbe segnare un significativo cambiamento nella sua vita, suscitando in Manuela un rinnovato senso di gelosia che rischia di complicare ulteriormente la situazione.
Gianluca, dopo un intenso confronto con il padre, riuscirà a ritrovare anche un terreno comune con Luca, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. Tuttavia, non è da escludere che la fiducia riposta da Gianluca in Alberto si riveli eccessiva… Seguici su Instagram.