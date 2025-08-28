Un posto al sole, anticipazioni 28 agosto 2025: Marina deve convincere Antonietta

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 28 agosto 2025
Marina (Nina Soldano) torna dalle vacanze determinata a persuadere Antonietta (Rita Rusciano) a vendicarsi di Gennaro (Carlo Caracciolo). Intanto, le tensioni tra Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) continuano ad aumentare, mentre Ornella (Marina Giulia Cavalli) non riesce a smettere di interrogarsi sul rapporto tra sua figlia ed Eugenio (Paolo Romano), sospettando che ci sia qualcosa di più profondo tra loro.
Rosa (Daniela Ioia), ancora turbata dal suo passato con l'ex, sembra incapace di liberarsene. Nel frattempo, Mariella (Antonella Prisco) nota gli effetti positivi del tempo trascorso dal figlio con il padre Guido (Germano Bellavia), ma teme che il suo ritorno possa destabilizzare il bambino…