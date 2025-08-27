Un posto al sole, anticipazioni 29 agosto 2025: doppio episodio con finale boom!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 29 agosto 2025
Un posto al sole non va in onda giovedì 28 agosto, perché Rai 3 trasmetterà al suo posto un evento sportivo. Upas riprenderà dunque venerdì 29 con una doppia puntata dal finale imperdibile. Ecco le trame:
Marina torna dalle vacanze determinata a persuadere Antonietta a vendicarsi di Gennaro. Intanto, le tensioni tra Viola e Damiano continuano ad aumentare, mentre Ornella non riesce a smettere di interrogarsi sul rapporto tra sua figlia ed Eugenio, sospettando che ci sia qualcosa di più profondo tra loro. Rosa, ancora turbata dal suo passato con l’ex, sembra incapace di liberarsene. Nel frattempo, Mariella nota gli effetti positivi del tempo trascorso dal figlio con il padre, ma teme che il suo ritorno possa destabilizzare il bambino.
Mariella rientra dalle vacanze con Sasà, ma Guido spera di avere l'opportunità di chiarire le incomprensioni sorte tra di loro. Frattanto, Filippo e Niko pianificano attentamente ogni dettaglio per permettere a Niko di fare la proposta a Manuela; tuttavia, sia Manuela che Serena iniziano a percepire un comportamento enigmatico che potrebbe celare qualcosa. Il piano di Marina per spingere Antonietta a far registrare Gennaro mentre confessa sull'omicidio di Assane sembra essere sulla buona strada, ma succederà qualcosa in grado di compromettere tutto…