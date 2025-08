Un posto al sole, anticipazioni 7 agosto 2025: Damiano impulsivo con Rosa

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 7 agosto 2025

Viola (Ilenia Lazzarin) si prepara a seguire Eugenio (Paolo Romano) a Milano, mentre Rosa (Daniela Ioia) sta per partire in vacanza con Pino (Antimo Casertano). Damiano (Luigi Miele), esasperato dalla situazione, compirà un gesto impulsivo nei confronti della sua ex. Gianluca (Flavio Gismondi), giunto a Napoli in condizioni di salute critiche, condividerà con Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore) ciò che gli è accaduto. Intanto, Marina (Nina Soldano) usa le foto del tradimento di Gennaro (Carlo Caracciolo) per convincere Antonietta (Rita Rusciano) a schierarsi dalla sua parte…