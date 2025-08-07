Un posto al sole, anticipazioni 8 agosto: ultima puntata della stagione!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 8 agosto 2025

Ultima puntata stagionale, prima di una pausa di due settimane. Gennaro (Carlo Caracciolo) prosegue nel suo atteggiamento di flirt con Maddalena, mentre Marina (Nina Soldano) pare aver convinto Antonietta (Rita Ruscigno) a schierarsi al suo fianco. Gianluca (Flavio Gismondi), pur dichiarando di non voler più avere nulla a che fare con Alberto (Maurizio Aiello), continua a soffrire per il vuoto lasciato da lui nella sua vita.

Per Rosa (Daniela Ioia) è giunto il momento di partire con Pino (Antimo Casertano), anche se il recente bacio con Damiano (Luigi Miele) sembra averle smosso qualcosa dentro. Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) si stanno preparando a partire, ma il giornalista non riesce a liberarsi dal senso di colpa nei confronti di Agata (Maria Cristina Mastrangeli)…