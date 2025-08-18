Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 25 a venerdì 29 agosto 2025

Dopo due settimane, la vita al Palazzo riprende: c’è chi rientra dalle vacanze, chi non si è mai mosso e chi, invece, è partito per motivi di salute. Eugenio, reduce da un delicato intervento, dovrà affrontare conseguenze importanti che ricadranno anche su Viola. Niko, Manuela, Serena e Filippo si concedono gli ultimi momenti di relax, mentre Micaela rientra a Napoli determinata a scoprire se l’estate abbia rafforzato o, come lei spera, incrinato il legame tra Samuel e Gabriela. Intanto Raffaele, ospite di Luca e Giulia, si lamenta perché Renato, da oltre un mese, gli tiene il broncio e vive quasi in isolamento.

Gianluca, per evitare il padre, decide di lasciare la Terrazza, ma Luca lo convincerà a prendere una decisione inaspettata. Il ritorno di Viola da Milano, per stare accanto a Eugenio durante la convalescenza, non basta a dissipare le tensioni con Damiano.

Quando Antonio rientra, Viola gli racconta le condizioni di salute del padre, scatenando nuove ripercussioni anche nel rapporto con Damiano. Niko è pronto a un passo decisivo, mentre in Manuela riaffiora la gelosia. Dopo un chiarimento col padre, Gianluca si riavvicina a Luca e lo ringrazia per il sostegno, ma forse sta concedendo troppa fiducia ad Alberto.

Di ritorno dalle vacanze, Marina cerca di convincere Antonietta a vendicarsi di Gennaro. Le frizioni tra Viola e Damiano si intensificano e Ornella non può fare a meno di chiedersi se tra sua figlia ed Eugenio ci sia qualcosa di più. Rosa sembra ancora scossa dal passato con il suo ex. Mariella, invece, scopre che il tempo trascorso dal figlio con il padre gli ha fatto bene e teme che il suo ritorno possa turbarlo.

Il piano di Marina per spingere Antonietta a registrare Gennaro e farlo confessare sull'omicidio di Assane sembra funzionare, ma non tutto filerà liscio. Mariella rientra dalle vacanze con Sasà, mentre Guido vorrebbe chiarire quanto accaduto tra loro. Nel frattempo, Filippo e Niko organizzano ogni dettaglio affinché Niko possa chiedere la mano di Manuela, ma lei e Serena iniziano a sospettare che quel comportamento misterioso nasconda qualcosa…