Un posto al sole, anticipazioni dall’1 al 5 settembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2025

I pugni di Roberto rischiano di avere conseguenze molto più gravi del previsto: la polizia apre un’indagine per ricostruire la dinamica della lite. L’equivoco in cui sono incappate Serena e Manuela fa saltare i romantici progetti di Niko e mette in imbarazzo anche Filippo. Intanto Mariella decide finalmente di raccontare tutto a Sasà che, pur dispiaciuto di essere stato tenuto all’oscuro, la sostiene come un vero amico.

Antonietta prova a recuperare con il marito, mentre le indagini del Torre mettono Roberto e Marina in seria difficoltà. Alla lezione di ballo di Gabriela arriva un ospite inatteso che riesce a scalfire la corazza di Micaela. Complice Serena, fra Niko e Manuela sembra avvicinarsi il tanto atteso lieto fine.

Roberto e Marina tentano di difendersi dalle accuse di Gagliotti, che intanto decide di chiedere aiuto a una persona molto vicina a lui. Damiano è in attesa dell’esito del concorso per diventare viceispettore, mentre Micaela sembra finalmente pronta a lasciarsi alle spalle il suo cinismo.

Vinicio corre in soccorso del fratello. L’inchiesta su Roberto e Marina va avanti, con le testimonianze degli operai e di Luciana. Damiano potrebbe arrivare a una decisione clamorosa, mentre per Michele arriva il momento di affrontare un’amara consapevolezza sul recupero della sua gamba.

Vinicio, sempre più in ansia per il fratello, si trova di fronte a due versioni contrastanti dei fatti. Roberto tenta un colpo di testa per rimediare, mentre Rosa non accetta la decisione di Damiano e cerca in ogni modo di fargli cambiare idea, rivelando di provare ancora un forte coinvolgimento per il suo ex… Seguici su Instagram.