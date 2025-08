Un posto al sole, trama 4 agosto 2025: Gianluca perché si nasconde?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 4 agosto 2025

Gianluca (Flavio Gismondi), sempre più provato e in sofferenza, vaga senza meta per la città finché qualcuno lo riconosce: perché si nasconde? Chi può averlo ridotto in quello stato? Nel frattempo, Mariella (Antonella Prisco) accetta l'invito di Guido (Germano Bellavia) per l'estate, salvo poi rendersi conto, grazie a Serena (Miriam Candurro), di aver accettato impulsivamente, senza pensarci a fondo. Intanto, Raffaele (Patrizio Rispo) continua a essere turbato e assillato dal comportamento enigmatico del cognato…