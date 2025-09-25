Anticipazioni Forbidden Fruit: Zeynep chiede a Dündar di sposarla!

Cosa fa di solito Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) quando l’amato Alihan Tasdemir (Onur Tuna) le dà un dispiacere? Commette una sciocchezza. Ed è quello che farà anche nel corso dei prossimi episodi di Forbidden Fruit. La sorella maggiore di Yildiz (Eda Ece) non esiterà infatti a lanciarsi in un matrimonio senza amore con Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca) in seguito ad una scoperta choc che avrà a che fare con Alihan…

Forbidden Fruit, news: Yildiz dice a Zeynep qualcosa su Alihan

Tutto partirà quando Yildiz chiederà a Dündar di rubare il cellulare di Ender Çelebi (Şevval Sam) in modo tale da sbarazzarsi di alcune registrazioni in grado di dimostrare che ha cercato di boicottare il matrimonio – alla fine celebrato – tra il suo ex marito Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) e la figliastra Zehra Argun (Şafak Pekdemir). Una volta che avrà in mano il telefono, Yildiz si imbatterà in alcune foto di Ender a letto con Alihan.

Inconsapevole del fatto che le stesse sono state scattate dalla Çelebi quando l’uomo era completamente ubriaco e privo di sensi, Yildiz arriverà in fretta alla conclusione che Ender e Alihan abbiano consumato il loro matrimonio. Dopo aver intimato al Taşdemir di stare lontano dalla sorella, Yildiz metterà dunque al corrente Zeynep di tale particolare e la porterà a pensare che il suo ex l’abbia nuovamente presa in giro…

Forbidden Fruit, trame: Zeynep delusa da Alihan

Ovviamente, Zeynep si sentirà fortemente presa in giro da Alihan, che fino al giorno prima le aveva giurato che stava per divorziare da Ender, anche per via della pace raggiunta con Halit Argun (Talat Bulut), del quale voleva vendicarsi quando aveva erroneamente creduto che fosse stato l’amante della defunta madre Füsun.

Zeynep comincerà dunque a pensare che, in realtà, Alihan non ha mai avuto intenzione di separarsi da Ender, l’apparente causa del mancato divorzio. In nome di tutte queste considerazioni, la Yilmaz troverà quindi un modo alquanto singolare di voltare pagina, che potrebbe scatenare però delle reazioni contrastanti…

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep chiede a Dündar di sposarlo!

Eh sì: nel corso di una cena, Zeynep chiederà a Dündar, con cui avrà avviato una falsa relazione per indispettire Alihan, di diventare suo marito. Seppur stordito, perché in fondo proverà dei veri sentimenti per lei, Dündar accetterà sin da subito la proposta, ma il giorno successivo avrà dei dubbi a riguardo e chiederà a Zeynep di essere completamente sincera con lui e di spiegargli il vero motivo della proposta, dato che ha capito che non è innamorata.

Zeynep sceglierà dunque di essere sincera con Dündar e gli dirà di avere compreso che ormai nella sua vita non c’è spazio per l’amore, ma per un matrimonio basato sulla serenità, che lui è riuscito a darle. A quel punto, Çelikkan apprezzerà la sincerità di Zeynep ed andrà avanti con i preparativi delle nozze, tant’è che insisterà per comprarle un anello di fidanzamento.

Si tratterà dello stesso anello che Dündar consegnerà a Zeynep a casa Argun di fronte all’attonito Alihan, ciò nel bel mezzo di una cena organizzata da Yildiz per farla pagare all’imprenditore per come si è comportato con la sorella. Ma quale sarà la reazione di Alihan? Per il momento, vi anticipiamo che scapperà dalla “festa”, ma si arrenderà davvero di fronte alle imminenti nozze? Seguici su Instagram.