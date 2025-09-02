Anticipazioni La Forza di una Donna: Şirin accetta di donare il midollo a Bahar ma…

Dal momento in cui riabbraccerà dopo tanto tempo i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) avrà un unico obiettivo: salvare la vita alla ritrovata moglie Bahar (Özge Özpirinççi). Un proposito che porterà avanti nelle puntate iniziali della seconda stagione de La Forza di una Donna, tanto che, non a caso, l’uomo dovrà scendere a patti con l’odiata cognata Şirin Sarikadi (Seray Kaya).

La Forza di una Donna, news: Sarp disposto a tutto pur di trovare Şirin

Per prima cosa, è bene ricordare che Sarp riuscirà ad incontrare Nisan e Doruk quando, contravvenendo ad un ordine ben preciso di Enver Sarikadi (Şerif Erol), si presenterà in ospedale nel bel mezzo di una crisi di Bahar dovuta all’anemia aplastica (ormai arrivata allo stadio terminale). Rimproverato da Enver per il suo atteggiamento, in grado di confondere ancora di più la serenità dei bambini, Sarp verrà messo di fronte ad un vero e proprio bivio da Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Quest’ultima gli dirà infatti a chiare lettere che l’unico modo che ha di rendersi utile è quello di rintracciare Şirin, la sola in grado di donare il midollo osseo alla “consorte”.

Deciso ad andare fino in fondo, Sarp andrà dalla seconda moglie Piril (Ahu Yağtu) a spiegarle quanto accaduto, svelandole di avere scoperto che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi. A quel punto, Piril getterà la maschera e, di fronte alla disperazione del marito, farà sapere al Çeşmeli di sapere dove si trova Şirin.

La Forza di una Donna, trame: Sarp supplica Şirin di aiutare Bahar

Conscia del fatto che la Sarikadi si trova a casa del padre Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz), Piril porterà Sarp sul posto e farà in modo che parli con Şirin, decisa a stare lì rinchiusa, senza dare sue notizie, finché Bahar non sarà morta. Un piano, portato avanti con la complicità di Suat, che Sarp non potrà permettere che vada in porto. Non a caso, l’uomo si inginocchierà in lacrime di fronte a Sirin e le supplicherà di recarsi in ospedale per donare il midollo osseo e salvare la sorellastra.

Şirin, di fronte ad un appello talmente accorato, cambierà dunque idea ma, prima di andare in ospedale e fingere di avere accettato di aiutare la parente di sua iniziativa, rassicurerà Suat e, dopo avergli mostrato il proprio cellulare, gli farà sapere che il matrimonio tra Sarp e Bahar è comunque concluso anche se la donna non morirà.

La Forza di una Donna, spoiler: Şirin accetta di donare il midollo a Bahar ma…

Partendo da questi presupposti, Şirin darà dunque il via ad un vero e proprio teatrino: fingendo altruismo, si mostrerà sorridente di fronte a tutti i parenti e annuncerà a Bahar che è lì per salvarla (sottolineando di non essere arrivata prima semplicemente perché non aveva idea del fatto che stesse così male).

Un repentino cambio di idea che rallegrerà Hatice (Bennu Yıldırımlar), la quale ammonirà Enver affinché non faccia arrabbiare la figlia nei sei giorni precedenti al trapianto. Tuttavia, mentre Sarp continuerà a restare nell’ombra per non dare ulteriori pensieri a Bahar in vista dell’operazione, Enver non potrà fare a meno di porsi delle domande sulla figlia, a partire dal luogo in cui è stata quando ha fatto perdere le sue tracce.

Il tutto mentre i telespettatori dovranno farsi un'ulteriore domanda: cosa ha voluto in cambio Şirin da Sarp per "trasformarsi" nella salvatrice perfetta di Bahar?…