Anticipazioni Un posto al sole: Samuel e Micaela di nuovo insieme. E Gabriela?

Gli ultimi mesi a Un posto al sole sono stati all’insegna della danza, con un nuovo personaggio – Gabriela (Astrict Flor Lorenzo – che ha insegnato balli moderni a numerosi personaggi della soap partenopea di Rai 3. Ma queste serate danzanti al Caffè Vulcano sono spesso servite anche per “fraternizzare” e per generare qualche divertente equivoco strada facendo…

In tutto ciò, si è formata sin da subito la coppia Gabriela – Samuel (Samuele Cavallo), dopo che quest’ultimo aveva rotto con Micaela (Gina Amarante). Fatto sta che la Cirillo, pur non volendo ammetterlo, non ha mai dimenticato il vice-chef del Caffè Vulcano… e tutto ciò sta per tornare prepotentemente alla ribalta!

Eh sì: come avrete già notato nelle più recenti puntate, il maestro di ballo Pasquale De Simone (Simone Di Pasquale) sta riuscendo in quello che a nessuno era riuscito finora: far sì che Micaela abbandonasse la sua proverbiale “corazza”, scoppiando addirittura a piangere tra le braccia dello stesso Pasquale.

Da ora in poi, la situazione sarà tutta in discesa: a breve, come anticipano le trame di Upas, Micaela ammetterà anche a se stessa di volere Samuel nella sua vita e “inciterà il cuoco a mettere in mostra il suo talento di danzatore: un ballo inatteso e carico di sensualità potrebbe riaccendere la loro intesa“.

In realtà questo benedetto ballo farà molto di più che riaccendere l’intesa: i due passeranno la notte insieme e, se tanto ci dà tanto, da quel momento faranno di nuovo coppia dopo una romantica dichiarazione da parte di LEI (sembra strano ma sarà così!). E a quel punto… Gabriela che fine farà?

Tranquilli, c'è anche per lei qualcosa in serbo: gli spoiler lasciano intendere che il senso di colpa di Samuel nel dover lasciare la sua nuova fiamma non ha una grande ragion d'essere. Insomma, se non si è già capito, nel frattempo Gabriela si sarà già abbondantemente "consolata". Indovinate con chi…