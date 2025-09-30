Beautiful, anticipazioni 1 ottobre 2025: Luna ripercorre con Poppy la sera precedente…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 1° ottobre 2025
Inconsapevole che ad interessarlo sia la ragazza di R.J. (Joshua Hoffman), Eric (John McCook) dice a Zende (Delon De Metz) di essere certo che incontrerà presto una donna fatta per lui, che tratterà con rispetto. Brooke (Katherine Kelly Lang) continua a rassicurare a R.J., preoccupato per Luna (Lisa Yamada). Quest'ultima ripercorre con Poppy (Romy Park) quanto accaduto la sera precedente, cercando di capire cosa abbia provocato la sua confusione. La madre trova sempre più conferme ai propri timori…