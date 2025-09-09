Beautiful, anticipazioni 10 settembre 2025: Brooke pensa che Hope meriti di meglio

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 10 settembre 2025
Luna (Lisa Yamada) continua ad insistere con Poppy (Romy Park) per avere delle risposte su suo padre, domandandosi se il silenzio sia dovuto ad un qualche oscuro segreto. Le due sono interrotte dall’arrivo di Finn (Tanner Novlan), felice di rivedere la zia Poppy.
Thomas (Matthew Atkinson) si rammarica con Ridge (Thorsten Kaye) dell’opposizione con Brooke (Katherine Kelly Lang), aspettandosi che la matrigna odierà il fatto che abbia chiesto a Hope (Annika Noelle) di sposarlo. Ridge non nega la posizione della compagna, ma rassicura i timori del figlio.
Intanto Brooke insiste con Hope che farebbe il più grande errore della sua vita sposando Thomas. Non può dimenticare il passato e ritiene che la figlia meriti di meglio…