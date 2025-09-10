Beautiful, anticipazioni 11 settembre 2025: Poppy osserva Finn con preoccupazione…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 11 settembre 2025

Luna apprende che Poppy ha abitato dagli zii Jack e Li per un periodo: all’epoca Finn stava iniziando il college e il dottore ricorda con affetto quel periodo, che ha avuto termine bruscamente quando Poppy decise di sparire. Luna nacque l’anno successivo. Finn assicura a Poppy che metterà una buona parole per lei con la madre. Luna manifesta a R.J. la propria frustrazione: sebbene Poppy le abbia sempre assicurato di essere nata dall’amore, i suoi silenzi fanno sembrare la sua paternità come qualcosa di losco e oscuro. Poppy, in disparte, osserva con preoccupazione Finn…

Ridge parla con Hope della proposta di Thomas: il fatto che lei non abbia risposto di sì ma che porti l'anello al collo è fonte di confusione. Lo stilista si augura che lei provi dei sentimenti genuini per Thomas, altrimenti il figlio ne sarebbe devastato. Ridge conferma a Hope che sarebbe felice se lei sposasse Thomas. Brooke, invece, si sfoga con Thomas, incredula che lui si sia spinto a tanto. Sebbene riconosca che Hope non le abbia espresso l'intenzione di rifiutarlo, assicura a Thomas che sua figlia non sarà mai in grado di sposarlo…