Beautiful, anticipazioni 12 settembre 2025: Thomas concede tempo a Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 12 settembre 2025

Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) si aggiornano sulle rispettive conversazioni con Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang). Lo stilista assicura a Hope che può prendersi tutto il tempo per mettersi l’anello di fidanzamento al dito, dicendosi fiducioso che in futuro si sentirà pronta.

Hope ammette che la sua confessione circa la sera in cui è morta Emma è stata difficile da affrontare, ma ribadisce di credere in Thomas e nella persona che è riuscito a diventare. Brooke, intanto, non nasconde a Ridge la propria convinzione che tutta la faccenda finirà male. R.J. (Joshua Hoffman) invita Luna (Lisa Yamada) a trascorrere la serata nella sua nuova casa… Seguici su Instagram.