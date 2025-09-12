Beautiful, anticipazioni 13 settembre 2025: Zende interrompe R.J. e Luna

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 13 settembre 2025

Dopo aver appreso da Charlie che Luna è insieme a R.J., con una scusa di lavoro Zende si presenta a casa del cugino, interrompendoli. Intanto Brooke e Ridge parlano del risentimento che Zende sembra aver maturato nei confronti di R.J. per via della sua rapida scalata al successo. Ridge pensa che il nipote voglia solo vedere il proprio valore riconosciuto, ma che non ci sia del vero rancore.

Hope assicura a Thomas che i dubbi che la bloccano nell'accettare la sua proposta non riguardano lui, ma le tempistiche con cui procedono i loro rispettivi sentimenti. I due si lasciano ben presto andare alla passione…