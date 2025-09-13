Beautiful, anticipazioni 14 settembre 2025: Steffy preoccupata per Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 14 settembre 2025

Zende rinfaccia a R.J. i vantaggi che ritiene ottenga perché figlio di Brooke e Ridge, ribadendo di essere più esperto, più grande, di aver studiato a lungo design: dovrebbe essere lui al suo posto. Per questo la sua rapida ascesa è fonte di frustrazione.

Mentre Thomas e e Hope fanno l’amore, Ridge rivela a Steffy e Finn della proposta di matrimonio fatta dal figlio. Steffy è tutto meno che contenta, convinta che il limbo in cui Hope sta lasciando il fratello non sia salutare per lui. Inoltre teme cosa potrebbe fargli il probabile rifiuto finale di Hope… Seguici su Instagram.