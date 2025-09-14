Beautiful, anticipazioni 15 settembre 2025: Thomas rinnova la proposta a Hope!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 15 settembre 2025

Ridge (Thorsten Kaye) non è contento per la mancanza di supporto da parte di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) alla storia tra Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle). Se il genero continua a rimarcare il passato del cognato, Steffy ritiene che il fratello meriti una donna che lo ami davvero e completamente, e quella donna non è Hope. Thomas intanto rinnova la proposta a Hope, chiedendole di mettersi l'anello al dito. Archiviata la discussione con Zende (Delon De Metz), R.J. (Joshua Hoffman) e Luna (Lisa Yamada) possono continuare la loro serata…