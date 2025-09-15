Beautiful, trama 16 settembre 2025: Hope a Thomas, “te l’ho già detto, mi serve tempo”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 16 settembre 2025

Hope (Annika Noelle) rinnova a Thomas (Matthew Atkinson) la richiesta di tempo; lo stilista è però certo che li attenda un futuro insieme. Intanto Eric (John McCook) parla con Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom) della propria salute: è in arrivo la conferma della prognosi che sancirà la sua guarigione. Eric però già pensa a poter festeggiare con la famiglia e convoca Zende (Delon De Metz) e Thomas…