Beautiful, anticipazioni 17 settembre 2025: Eric attende notizie sulla sua salute

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 17 settembre 2025

Mentre R.J. (Joshua Hoffman) e Luna (Lisa Yamada) fanno l’amore, Zende (Delon De Metz) non fa molto per nascondere l’acredine nei confronti del cugino, sebbene nessuno dei suoi cari sembri accorgersene, impegnati entrambi ad esprimere ottimismo nei confronti della ripresa di Eric (John McCook).

Il giorno dopo, R.J. e Luna si risvegliano e sembrano più innamorati che mai. Intanto Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) si presentano da Eric e Donna (Jennifer Gareis), visto che l'uomo riceverà da Finn (Tanner Novlan) notizie sul proprio stato di salute…