Beautiful, anticipazioni 18 settembre 2025: Eric Forrester ha voglia di festeggiare!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 18 settembre 2025
Le buone notizie portate da Finn (Tanner Novlan) sul suo stato di salute spingono Eric (John McCook) a voler festeggiare con i i propri cari. Sebbene Donna (Jennifer Gareis) tema possa essere uno sforzo prematuro, Eric vuole dare una festa per quella sera. Quando chiama R.J. (Joshua Hoffman) per informarlo, gli chiede di portare Luna (Lisa Yamada), incoraggiando il nipote a viversi questa nuova storia d'amore…