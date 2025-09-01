Beautiful, anticipazioni 2 settembre 2025: Li a Poppy, “vuoi farti mantenere da Bill!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 2 settembre 2025

Li (Naomi Matsuda) è furente quando apprende che Poppy (Romy Park) si sta vedendo con Bill Spencer (Don Diamont) e accusa la sorella di aver messo gli occhi sul prossimo uomo ricco da cui farsi mantenere. Intanto, finendo di raccogliere le ultime cose di Wyatt (Darin Brooks) visto il trasferimento di R.J. (Joshua Hoffman), Bill e Liam (Scott Clifton) hanno modo di parlare di come l’editore sia stato di nuovo affascinato da Poppy, esattamente come più di venti anni prima. Le Logan e Ridge (Thorsten Kaye) continuano ad osservare e apprezzare la ripresa di Eric (John McCook)… Seguici su Instagram.