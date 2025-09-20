Beautiful, anticipazioni 21 settembre 2025: occhio alle mentine di Luna…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 21 settembre 2025

Donna (Jennifer Gareis) è sorpresa quando Eric (John McCook) dichiara che la serata sarà un'occasione per celebrare lei. R.J. (Joshua Hoffman) e Zende (Delon De Metz) decidono di mettere da parte ogni incomprensione e festeggiare la seconda chance alla vita che è stata data al nonno. Luna (Lisa Yamada), nella fretta di andare alla festa di Eric, sembra dimenticare le proprie mentine. Liam (Scott Clifton) e Bill (Don Diamont) parlano dei sentimenti che l'editore sta scoprendo per Poppy (Romy Park)…