Beautiful, anticipazioni 22 settembre 2025: Eric chiede a Donna di sposarlo!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 22 settembre 2025
Bill (Don Diamont) ottiene di cenare con Poppy (Romy Park), mentre, alla festa di Eric (John McCook), Luna (Lisa Yamada) continua ad essere oggetto dell’attenzione di Zende (Delon De Metz), nonostante la distensione tra lui e R.J. (Joshua Hoffman).
Eric, in disparte fa una richiesta a Ridge (Thorsten Kaye): sebbene, assicuri, ami la sua vita e intende restare tra loro il più a lungo possibile, l'esperienza di premorte ha spazzato via le sue paure. Così fa promettere a Ridge che, quando dovesse arrivare il momento per lui di morire, lui dovrà lasciarlo andare. In seguito Eric sorprende Donna (Jennifer Gareis) chiedendole di sposarlo…