Beautiful, anticipazioni 23 e 24 settembre 2025: Eric e Donna marito e moglie!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 23 e mercoledì 24 settembre 2025

Donna (Jennifer Gareis) accetta di risposare Eric (John McCook), che raddoppia la sorpresa rivelando che la serata era un modo per celebrare subito le nozze. Intanto Bill (Don Diamont) decide di affrontare Poppy (Romy Park) e con schiettezza le domanda se è lui il padre di Luna (Lisa Yamada).

Nonostante i dubbi di Bill, Poppy garantisce che Luna non è sua figlia. Chiaramente l’argomento sembra essere spinoso per la Nozawa, che dichiara che sono sempre state lei e sua figlia e se la sono sempre cavata da sole.

Intanto a casa di Eric, si celebra il matrimonio tra lo stilista e Donna, che Carter (Lawrence Saint-Victor), nel ruolo di officiante, dichiara di nuovo marito e moglie…